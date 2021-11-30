高嘉瑜遭施暴！陶晶瑩霸氣問這句超暖心 鄧佳華也發聲了
民進黨立委高嘉瑜驚傳遭到男友施暴，掀起各界議論，今（30）日他透過臉書稱自己會勇敢面對，並在律師陪同上赴派出所提告傷害，不少名人也湧入他的臉書為他加油打氣，留言區可見同黨立委、議員，也有主播、醫師、律師、藝人、網紅，其中近來討論聲量的鄧佳華就在底下稱「我會保護妳」。
編輯中心／綜合報導
2021-11-30 17:32:50｜2021-11-30 17:42:13
今日據週刊爆料，高嘉瑜在11月11日時和男友林秉樞入住板橋飯店時，因被林男發現和前男友聯繫，引來對方醋意大發對她拳腳相向、限制行動，施暴消息曝光掀起各界議論，高嘉瑜在個人臉書上感謝大家的關心，也很抱歉讓大家擔心，她說，相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，也稱會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。
眾多網友湧入臉書下留言為她加油打氣，底下也可間許多「藍勾勾」的名人們，包括同黨立委、議員，以及主播們、醫師、律師都一起表達支持、給予抱抱鼓勵，台中市長盧秀燕留言嚴厲譴責暴力，強調「家暴不能被原諒」，稱性別不該讓她成為倚強凌弱的對象，看到她勇敢走出來令人相當不捨。
此外，主持人陶晶瑩也霸氣在底下問高嘉瑜「需不需要幫忙」，不過其中有條留言更吸引網友目光，網紅鄧佳華在下方寫下「我會保護你」，吸引破百名網友按讚，直說他「好man」。（編輯：林莞茜）