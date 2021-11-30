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高嘉瑜遭施暴！陶晶瑩霸氣問這句超暖心　鄧佳華也發聲了

▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴！網友湧入她個人臉書上為她加油打氣。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴！網友湧入她個人臉書上為她加油打氣。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）

編輯中心／綜合報導

2021-11-30 17:32:50｜2021-11-30 17:42:13

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭到男友施暴，掀起各界議論，今（30）日他透過臉書稱自己會勇敢面對，並在律師陪同上赴派出所提告傷害，不少名人也湧入他的臉書為他加油打氣，留言區可見同黨立委、議員，也有主播、醫師、律師、藝人、網紅，其中近來討論聲量的鄧佳華就在底下稱「我會保護妳」。

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今日據週刊爆料，高嘉瑜在11月11日時和男友林秉樞入住板橋飯店時，因被林男發現和前男友聯繫，引來對方醋意大發對她拳腳相向、限制行動，施暴消息曝光掀起各界議論，高嘉瑜在個人臉書上感謝大家的關心，也很抱歉讓大家擔心，她說，相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，也稱會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。

▲民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴，許多名人湧入其臉書為他打氣。（圖／取自高嘉瑜臉書）
▲民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴，許多名人湧入其臉書為他打氣。（圖／取自高嘉瑜臉書）
眾多網友湧入臉書下留言為她加油打氣，底下也可間許多「藍勾勾」的名人們，包括同黨立委、議員，以及主播們、醫師、律師都一起表達支持、給予抱抱鼓勵，台中市長盧秀燕留言嚴厲譴責暴力，強調「家暴不能被原諒」，稱性別不該讓她成為倚強凌弱的對象，看到她勇敢走出來令人相當不捨。

此外，主持人陶晶瑩也霸氣在底下問高嘉瑜「需不需要幫忙」，不過其中有條留言更吸引網友目光，網紅鄧佳華在下方寫下「我會保護你」，吸引破百名網友按讚，直說他「好man」。（編輯：林莞茜）

▲綠委高嘉瑜遭男友施暴，網紅鄧佳華在底下留言「我會保護妳」。（圖／取自高嘉瑜臉書）
▲綠委高嘉瑜遭男友施暴，網紅鄧佳華在底下留言「我會保護妳」。（圖／取自高嘉瑜臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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