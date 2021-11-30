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蔣萬安等藍委擱置預算拒審　民進黨：犧牲民眾權益

▲國民黨立委蔣萬安等藍營召委拒排審預算，民進黨批評如此作為是犧牲民眾權益。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨立委蔣萬安等藍營召委拒排審預算，民進黨批評如此作為是犧牲民眾權益。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-30 17:35:29

國民黨全面罷審中央政府明年度總預算，民進黨發言人簡舒培今（30）日表示，這些預算攸關明年軍公教加薪、育兒津貼、不孕症補助、營養午餐補助、汰換老舊機車補助，拜託蔣萬安等國民黨立法院委員會召委們高抬貴手，不要用公投作為藉口，拖延國家發展、犧牲民眾權益，不要繼續亂下去。

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簡舒培也點名國民黨各委員會召委的名單，期待全民督促這些薪水小偷能夠回來排審預算，包括內政委員會召委林為洲、外交國防委員會召委陳以信、衛環委員會召委蔣萬安、教育文化委員會召委李德維、司法委員會召委葉毓蘭、經濟委員會召委謝衣鳯、財政委員會召委李貴敏、交通委員會召委陳雪生。

簡舒培表示，距離立法院休會只剩下1個月時間，包含國營事業和附屬單位預算在內的中央政府總預算，卻都還躺在立法院的委員會，其他政黨也都沒辦法對預算進行實質審查，為人民納稅錢把關，就是因為國民黨胡亂罷審預算。

簡舒培表示，這些預算包含許多民眾期盼的不孕症補助、汰換老舊機車及大型柴油車補助等相關預算，蔣萬安身為社服衛環委員會召委，卻還不快點排審，傷害廣大民眾權益。

簡舒培進一步說，政府為提升國人食用肉品安全及照顧養豬產業，編列 4 年近 130 億元養豬基金；為了打擊犯罪，守護國人生命財產安全，編列治安及反毒經費 1,166 億元，此外，還有育兒津貼、營養午餐補助、長照和防疫相關預算，國民黨立委們除了擱置、擺爛，已經沒有其他招數，要拜託全民來督促藍委審預算。

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