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信用卡一次刷爆10萬！他想「月繳最低額度」　內行曝後果

▲信用卡消費對大多數人來說都已相當普遍，只要選擇適合自己的卡別，就能享受到便利性及高額回饋。（示意圖／翻攝pixabay）
▲信用卡消費對大多數人來說都已相當普遍，只要選擇適合自己的卡別，就能享受到便利性及高額回饋。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 17:39:18

信用卡消費對大多數人來說都已相當普遍，只要選擇適合自己的卡別，就能享受到便利性及高額回饋。就有網友近期需要支出一筆10萬元的消費，卻預計每月只繳最低額度，貼文曝光也立刻有不少人跳出勸阻「別當冤大頭」。

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日前一名網友在論壇《mobile01》上發問提到，自己最近會有一筆大額花費，而目前持有的卡額度最高是10萬，開始考慮「一次性用信用卡刷10萬，每個月再繳納最低應繳費用」。不過他也疑惑「只繳最低信用會不好嗎？循環利息會跟著算嗎？會不會破壞到信用？」

▲詐騙集團打電話給原PO表示「海外有一筆90萬的帳額」。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲每間發卡銀行或是卡種都有不同的「循環利息」。（示意圖／翻攝Pxhere）
貼文一出後，不少網友勸阻「我用卡20幾年，沒用繳過循環利息，這個才是比較好的信用卡使用方式」、「繳最低信用分數就會扣分，以後你要辦信貸，可能辦不過或是金額少利息高」、「千萬不要這樣，信用卡利率很高，而且你又只能每月還最低的應繳額度，到頭來你會一直在負債中循環，利上加利，拖個5、6年後恐怕最後會需要還將近一倍的錢」。

另外也有人提供其他解決方案「不建議用信用卡循環，利率太貴」、「建議直接找銀行借信貸，利率相對低」、「如果長時間繳交最低應繳金額，信用評分真的會很低...千萬不要冒險」、「建議聯絡發卡銀行諮詢信貸，10萬應該會直接撥款」。

事實上「循環利息」就是當信用卡帳單沒有全額繳清，剩下未繳款的部分在下期帳單中，會依照各家銀行規定的利率多收一筆利息，大多數坐落在5%~15%左右，會依發卡銀行、持卡種類有所差異。（編輯：潘毅）

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