頒總統文化獎予李安等人　蔡英文諾確保台灣自由奔放

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蔡英文致詞時表示，她首先要恭喜所有得獎人，樹立典範價值，帶領臺灣的文化事業，持續向前邁進。這一屆的5位得獎人，每一位的成就事蹟都令人推崇，也讓她感到欽佩。
蔡英文指出，獲得「文化耕耘獎」的李安導演，在海內外電影藝文界，創造輝煌的成就，拍出許多令人難忘的電影，相信現場的貴賓都跟她一樣，看過李安導演的電影，也深深受到啟發。這幾年來，台灣本土影劇快速發展，她也要謝謝李安導演長期關心臺灣電影界的發展，擔任金馬執委會的主席，為台灣影劇產業注入活水。
總統接著說，獲得「在地希望獎」的千里步道協會，以「夢想一條環島步道」為出發點，10多年來結合眾人的力量，在山林打造手作步道，讓社會大眾更親近自然。近年，千里步道協會持續推動社區培力，在保留地方文史資料及守護文化資產上不遺餘力，用實際行動促進族群共生、環境永續。
蔡英文進一步指出，本屆「人道奉獻獎」得主陳榮基醫師，是台灣神經內科的權威，不只醫治患者的疾病，更重視患者的尊嚴，從1990年代開始，就積極推動「善終」的概念，創立了第一個臨終關懷公益團體，是台灣安寧醫療的重要推手。她要謝謝陳榮基醫師60多年來，對台灣醫療、社會、慈善和公共領域的奉獻付出，如今獲得「人道奉獻獎」，實至名歸。
蔡英文說，獲得「青年創意獎」的陳柏均團長，他的個人故事相當精采、也很勵志，年輕時在街舞中找到自己，鑽研精進，不只在臺灣街舞界立足，更把台灣街舞帶上國際舞台。她很謝謝陳團長在表演中，融入本土傳統文化元素，讓台灣被世界看見，他也推動霹靂舞成為奧運比賽項目，成就非凡。
蔡英文接著指出，本屆「社會改革獎」得主陳文成博士紀念基金會，40年來，在台灣社會改革、進步價值倡議的路上從未缺席，也持續出版書籍，在社區、校園內舉辦多場人權影片座談。基金會所做的這些努力，讓民主人權的概念，在年輕學子心中扎根，也在社會各個領域深化。
蔡英文表示，今年是台灣文化協會成立100週年，百年以來，許多前輩勇敢站出來，追求以自由為基礎的社會，在一代又一代臺灣人民接棒努力下，共同創造民主自由的價值，和豐厚的文化榮景。未來政府會繼續努力，確保台灣這塊土地的自由奔放，也請所有得獎人跟政府一起努力，把台灣的好，傳播到世界上每一個角落，「台灣人，樂為世界人」，她再次恭喜所有得獎人。
本屆5項獎項的得主，包括李安、陳榮基、陳柏均3位個人獎項獲獎者均親自出席領獎；獲獎團體社團法人台灣千里步道協會，由副執行長徐銘謙出席領獎、執行長周聖心代表致詞；財團法人陳文成博士紀念基金會，則由陳文成博士的胞妹陳寶月出席領獎，由基金會董事長楊黃美幸代表致詞。
李安在領獎後致詞時表示，文化是很抽象的事，經過愛心、寬容、還有很多呵護，才能形成信念，他說自己屏東出生、花蓮成長、台北生活、高雄當兵，中學開始形成對世界的認識則是在目前的戶籍地台南，他也以台南子弟為榮。
李安說，無論拍攝中華文化或是世界各地文化的題材，他能夠成為多元文化的綜合體，根底就是在台灣的養成，他以身為台灣文化的一份子為榮，謝謝文總的肯定，他會繼續努力，希望台灣的文化能夠更扎實、更淵源流長、更自由、更多元。