喵皇打翻麻辣鍋正中褲檔 奴才含淚「沖脫泡蓋送」網笑炸
「燃燒吧！燃燒吧！火鳥～」這絕對是最慘絕人寰的悲劇！高雄一名網友Lin Beelu日前在家裡煮了熱騰騰的麻辣鍋，盛了一碗放在桌上準備好好享用，這時調皮的黑貓「二寶」突然「從天而降」踢翻眼前的麻辣鍋，並且精準地落在他的褲檔上，瞬間讓他含淚忍痛「沖脫泡蓋送」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 14:36:09
根據網友Lin Beelu的陳述，他當天煮了香噴噴的麻辣鍋，想說可以三天二夜都不用外出覓食，丟包泡麵進去煮還盛了一大碗放在桌上，開好電視準備享受美味時，「忽然一團黑影……用很快的速度，從我右側約5公尺處跳上了床、躍過了電風扇，不偏不倚地……就落在我那碗麻辣鍋上！」而這團黑影正是他的黑貓「二寶」！「牠一腳踩在我的麻辣鍋裡面，因為燙……所以牠順勢把腳往前踢，就這樣那碗麻辣鍋，以導彈的速度+準確度，精準地落在我的褲檔上……」由於身為宅男的他在家裡只穿一條單薄的小褲褲，頓時腦海裡響起「燃燒吧！火鳥」的旋律，但這「麻辣燙」讓他痛到快掉淚，於是只好一手抱著二寶，一手扶著自己的「火鳥」，模仿麥可傑克森跳著「B雷」到浴室進行沖脫泡蓋送！
擔心二寶受傷，他先忍著疼痛幫牠「沖洗」被燙到的地方，雙手還被牠當貓抓板抓出一條條傷痕，害鄰居誤認他自殘。接著「脫」下小褲褲「看著那被火紋身、垂頭喪氣的小鳥兒……我也是安慰他要堅強點，以後無論遇到任何狀況都不要輕易垂頭喪氣口吐白沫……」，確認二寶完全沒事後，他立刻再重新「泡」了一碗科學麵到麻辣鍋裡，喝了杯加冰的威士忌，接著「蓋」上棉被偷偷流下男兒淚，最後以非常「袂送」的心情好好教訓了二寶一頓！事後他因為不好意思去醫院看診，只好到藥房買燙傷藥膏簡單幫「火鳥」擦了一下，並表示目前「貓鳥均安」請大家放心。
不過他也苦笑表示，一歲半的二寶雖然貼心但也很白目，非常會打翻東西，除了大型家電牠推不動的以外，其餘能推的牠都推倒過。某次他在桌上放了8千元，二寶不但全掃下桌，還從門縫踢出去，幸好發現的早不然鄰居應該每天都在門口「等發現金」。另外牠也很貪吃、愛翻垃圾袋，為了牠的安全，Lin Beelu都把垃圾吊在高處，還經常捧著湯湯水水把自己關在廁所的馬桶上吃飯！許多網友看了他慘痛的悲劇後全都笑瘋表示：「這簡直是當年羊肉爐事件的翻版」、「吃泡麵前請詳閱公開說明書」、「雖然很慘烈但我還是不爭氣地笑了XD」、「敘述生動我滿腦子好有畫面」、「燃燒吧！火鳥」、「想知道小鳥還好嗎？」、「超慘的，但是太好笑了」、「感覺很痛但又忍不住大笑，真是歹勢！」，提醒大家吃任何熱騰騰的食物時，千萬要留意主子與自身安全，別讓火鳥事件再次發生喔！（編輯：陳珮瑜）