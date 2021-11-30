汽柴油等5項大宗物資機動降稅4個月 12/1起上路
（中央社記者吳佳蓉台北30日電）財政部長蘇建榮表示，為平抑物價，將從明日（12月1日）起至明年3月底，針對汽油、柴油、水泥、小麥及牛肉等貨品啟動機動降稅，減免貨物稅及關稅，稅損預估新台幣63.57億元。
財政部長蘇建榮出席110年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會。會後受訪時表示，為平抑物價上漲，機動降稅措施明天就會上路，期間為4個月，至明年3月31日截止，期滿將再視狀況決定是否延長；行政院稍晚會正式宣佈。
蘇建榮指出，汽、柴油貨物稅分別由每公升6.83元及3.99元降低1元至每公升5.83元及2.99元，卜特蘭一型水泥貨物稅由每公噸320元減半降至160元。小麥關稅6.5%將免徵，牛肉關稅從1公斤10元降至5元，減半課徵。
財政部預估，整體稅損粗估63.57億元，其中以汽、柴油貨物稅減徵稅損53.09億元最高。
蘇建榮表示，汽、柴油為民生必需品，調降貨物稅有助於緩解油價上漲壓力，另外像進口牛肉等關稅也減免，希望店家能把降稅效果反應給消費者，至少不要調漲物價，配合政府一起來物價平穩下來，這樣對大家都有好處。（編輯：潘羿菁）1101130