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Omicron拉低國際油價　白宮：仍按計劃釋放戰略石油儲備

▲國際油價一度因新冠病毒變異株Omicron的出現暴跌，白宮新聞秘書則表示，美國將維持釋放戰備儲油的計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際油價一度因新冠病毒變異株Omicron的出現暴跌，白宮新聞秘書則表示，美國將維持釋放戰備儲油的計畫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-30 18:18:04

新冠病毒變異株Omicron的出現導致原油價格於上週五（26日）大幅下跌，不過國際油價週一（29日）反彈，美國亦表示並不會放棄繼續推進從戰略石油儲備中釋放5000萬桶石油的計劃。

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根據《路透社》報導，由於新冠病毒Omicron變異株目前仍無太多相關數據，上周五的市場暴跌有點過頭，國際油價歷經自2020年4月以來最大單日跌幅，但加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師Michael Tran認為，油價大跌表示需求水準比目前看到的還要弱，同時也認同油價跌勢過度的現象。

而作為全球最大的石油消費國，美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）於周一（29日）記者會上稱，儘管國際油價因新冠變異株Omicron的出現而下跌，但不會重新考慮動用國家戰略石油儲備的計畫，這是為了遏制高油價所採取的必要行動。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲新型變異株的出現導致部分投資人信心大失，國際油價一度出現嚴重跌幅。（圖／美聯社／達志影像）


此外，美國國務院高級顧問Amos Hochstein也表示，美國政府隨時準備在必要時釋放更多原油，「我們想要做的是對市場有影響力的事情，而且有能力和靈活性讓我們再次這樣做」。

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