《華燈》紅鞋女屍身分揭曉　「關鍵一張照」早藏預言

Netflix、百聿數碼出品的懸疑影集《華燈初上》還原1988年林森北路特有的條通文化，2天內迅速榮登Netflix台灣收視排行榜第一名，故事從楊祐寧追緝的深山紅鞋女屍案，帶出「光」日式酒店小姐的情愛糾葛，林心如、楊謹華為了鳳小岳姊妹鬩牆，酒店小姐們郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖之間互相猜忌、暗藏心機，甚至埋下一樁殺人案的謎團。紅鞋女屍真實身分，其實早在一張劇照中埋下伏筆。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-30 19:20:00
以下劇情有雷
在第一部前八集中，深山女屍身穿紅色高跟鞋，而在「光」酒店小姐的大合照中，唯獨楊謹華一身紅洋裝、紅色高跟鞋，早早暗示女屍的真實身分，最後這場關鍵認屍戲備受討論，林心如表示：「認屍的那場戲很逼人，開拍前導演就有先問過，覺得哪一場戲要放在比較後面拍，我就說了兩場，認屍戲是其中一場，心情很壓抑、很複雜，而且我在拍攝之前都不敢看謹華，我是真的到打開後才知道她變成什麼樣子，一切都是很真實的心痛。」
而兇手到底是誰？在網路上掀起巨大討論聲浪，因為人人都和楊謹華飾演的媽媽桑「蘇媽媽」有嫌隙，謝瓊煖怨恨她搶走愛人、郭雪芙氣她把酒店坐檯的事情告訴家人、謝欣穎被她沒收毒品，而林心如被男友鳳小岳和閨密楊謹華雙重背叛，姊妹翻臉相愛相殺。
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