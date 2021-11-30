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嚴防Omicron！菲律賓開放計畫喊卡　3天內要施打900萬人

▲菲律賓曼達盧永市居民接種後坐在觀察區。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓曼達盧永市居民接種後坐在觀察區。（圖／美聯社／達志影像）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-30 19:11:40

《四方報》報導，疫情重創菲律賓觀光業，在封閉邊境20個月後，菲律賓原本已經計畫對已接種疫苗的國際旅客進行有條件開放，然而在國際出現新型變種病毒株Omicron後，開放計劃不得不喊卡。為防堵Omicron入侵，菲律賓更搬出極具野心的施打計畫，宣示在3天內為900萬人接種疫苗。

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綜合外媒報導，菲律賓當局上週宣布將於12月1日起開放多國完整接種疫苗的旅客入境，期待復甦國內受創的經濟；但隨著Omicron變種毒株的出現，菲律賓於上週末政策急轉彎，宣布禁止歐洲7國航班入境。

此外，為加強防範Omicron新型變種毒株，菲律賓於昨（29）日推出「3天施打900萬人」接種計畫，最小施打年齡為12歲。儘管已經比原訂的1500萬人少，但以11月平均一天施打82.9萬人的數字來看，一下子要提高到一天施打300萬人，幾乎是翻了四倍的量；再加上菲律賓群島地形不利於疫苗輸送，都使得該接種計畫充滿挑戰。

為了完成這項野心勃勃的施打計畫，當局已經派出維安人員在全國8000個接種站協助施打流程，約16萬名志願者也投入協助。根據《Our World In Data》，菲律賓的完全接種率目前已經達到4成，但外媒指出，菲律賓疫苗覆蓋率存在城鄉差距，首都施打率達93%，而在南方最貧困的地區施打率卻只有11%。

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