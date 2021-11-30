前限制級女團成員曾爆被迫「裸露」 走過低潮近況曝光
南韓女團Stellar以性感、大尺度MV爆紅，還因此被冠上「限制級女團」之名，該團已經於3年前解散。成員金佳英上節目談及此事，竟然潸然淚下，並透露當年是被公司強迫穿著清涼，前東家還大動作指控她涉及妨害公司名譽。而近日她難得與過去的團員合體，近況也跟著曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-30 19:40:00｜2021-11-30 19:51:05
女團「Stellar」由男團神話的成員Eric培訓出道，她們原本以清純形象為人所知，但在Eric離開公司後，她們在2014年推出專輯《Marionette》，而在同名MV中穿上性感服裝，甚至還有穿著丁字褲，露出一條褲線的大尺度照，引起爭議。而該團體已經在2018年解散，金佳英上節目時透露當年是遭公司逼迫穿著火辣，也因為尺度太大讓她飽受壓力，讓她從此不敢穿短袖、短褲出門。
金佳英在團體解散後，開始個人活動，不僅參與音樂劇演出，還開設了自己的咖啡廳。她也時常在社群媒體更新近況，昨（29）日還上傳了與Stellar昔日團員合體的照片，並提到各自都在為實現夢想而努力，看得出來生活過的很充實。