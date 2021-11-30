COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

前限制級女團成員曾爆被迫「裸露」　走過低潮近況曝光

▲金佳英曾爆料還是女團成員時，穿著清涼都是被公司逼迫，如今近況曝光。（圖／金佳英IG）
▲金佳英曾爆料還是女團成員時，穿著清涼都是被公司逼迫，如今近況曝光。（圖／金佳英IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-30 19:40:00｜2021-11-30 19:51:05

南韓女團Stellar以性感、大尺度MV爆紅，還因此被冠上「限制級女團」之名，該團已經於3年前解散。成員金佳英上節目談及此事，竟然潸然淚下，並透露當年是被公司強迫穿著清涼，前東家還大動作指控她涉及妨害公司名譽。而近日她難得與過去的團員合體，近況也跟著曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
女團「Stellar」由男團神話的成員Eric培訓出道，她們原本以清純形象為人所知，但在Eric離開公司後，她們在2014年推出專輯《Marionette》，而在同名MV中穿上性感服裝，甚至還有穿著丁字褲，露出一條褲線的大尺度照，引起爭議。而該團體已經在2018年解散，金佳英上節目時透露當年是遭公司逼迫穿著火辣，也因為尺度太大讓她飽受壓力，讓她從此不敢穿短袖、短褲出門。

▲金佳英曾上節目爆料當年穿著清涼都是被公司逼迫。（圖／金佳英IG）
▲金佳英曾上節目爆料當年穿著清涼都是被公司逼迫。（圖／金佳英IG）
金佳英在團體解散後，開始個人活動，不僅參與音樂劇演出，還開設了自己的咖啡廳。她也時常在社群媒體更新近況，昨（29）日還上傳了與Stellar昔日團員合體的照片，並提到各自都在為實現夢想而努力，看得出來生活過的很充實。

▲ 女團stellar就算解散感情也很好，4人時常相聚。（圖／金佳英IG）
▲ 女團stellar就算解散感情也很好，4人時常相聚。（圖／金佳英IG）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
53.66%46.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
50.84%49.16%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.44%59.56%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.38%47.62%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀