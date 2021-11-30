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獨／鄧佳華不捨「女神立委被打」　苦勸高嘉瑜分手暴力男

▲鄧佳華（左）告白高嘉瑜（右）。（圖／高嘉瑜臉書、本人提供）
▲鄧佳華（左）告白高嘉瑜（右）。（圖／高嘉瑜臉書、本人提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-11-30 20:10:00

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件曝光後引發外界關心，網紅鄧佳華看了也相當心疼，親自到留言區替她打氣，還向《NOWnews今日新聞》透露高嘉瑜是自己最愛的女神立委，並錄製祝福影片，希望她可以早日脫離暴力男。

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高嘉瑜今（30）日稍早親自透過臉書感謝大家的關心，從留言區可以看到許多政治人物不分藍綠，紛紛上前給予鼓勵，其中鄧佳華也自信地回「我會保護妳」，怎料看似誠意十足的打氣，卻遭網友質疑是在蹭熱度、流量，還引來不少人點選「憤怒」的表情。

▲鄧佳華關心高嘉瑜被砲轟。（圖／高嘉瑜臉書）
▲鄧佳華關心高嘉瑜被砲轟。（圖／高嘉瑜臉書）
鄧佳華懶理外界負面聲浪，他向《NOWnews今日新聞》透露目前沒有私下關心高嘉瑜，不過前陣子有參加過她的簽書會，證明對方確實是自己最愛的女神立委，希望高嘉瑜可以分手有暴力傾向的男友、早日度過低潮，更伸出大拇指表示會全力給予支持。

▲鄧佳華曾參加過高嘉瑜的簽書會。（圖／本人提供）
▲鄧佳華曾參加過高嘉瑜的簽書會。（圖／本人提供）
儘管鄧佳華對高嘉瑜愛意滿滿，但宜軒（香草姊姊、米卡米）在他心中的地位並沒有輸，至於要如何身體力行保護高嘉瑜，鄧佳華目前沒有給予正面回覆，是否會像前老闆連千毅，喊話要替他進軍AV界一樣紙上談兵，讓大家都非常好奇，而網友們似乎也沒有太多信心。

▲香草姐姐（左圖）因為被鄧佳華瘋狂騷擾，已將臉書改名。（圖／翻攝米卡米、鄧佳華FB）
▲鄧佳華（右）表示最愛還是宜軒（左）。（圖／宜軒、米卡米、鄧佳華臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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