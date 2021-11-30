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台灣女權日聲援高嘉瑜　林靜儀：願憾事不再重演

▲林靜儀在臉書感念彭婉如、聲援高嘉瑜。（圖／林靜儀臉書，2021.11.30）
▲林靜儀在臉書感念彭婉如、聲援高嘉瑜。（圖／林靜儀臉書，2021.11.30）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-30 20:02:32

立委高嘉瑜驚傳被新男友林秉樞痛打，曾任民進黨婦女部主任的林靜儀提醒，為「婦女參政1/4保障條款」奔走的彭婉如，就是在25年前的今天遇害。在「台灣女權日」的今天，又有女性從政者遭暴力對待，「提醒我們在社會安全與性別平等的路上，還有很多要努力的工作。」

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正當立委高嘉瑜被新男友痛打的事件，成為今日最熱話題，林靜儀在臉書寫下「今天是 11/30，一位必須記得的人，一個必須記得的歷史」。提醒今天是「台灣女權日」，喚起大家對彭婉如的記憶。

曾任民進黨婦女部主任的中二立委補選候選人林靜儀回憶，25年前的11月30日，當時的民進黨婦女部主任的彭婉如前往高雄，為隔日全代會通過「婦女參政1/4保障條款」奔走，沒想到會談結束、上了計程車竟從此失聯，數日後，遺體在某工廠的水果園中被發現。

彭婉如命案引發社會強烈震撼，婦女人身安全成為社會大眾關注的焦點，上萬名台灣留學生透過網路連署，訂定11月30日為「台灣女權日」，紀念彭婉如對促進台灣女權所做的努力。

林靜儀說，彭婉如無緣在那個還封閉的年代，看見她為了婦女參政權努力的突破性成果。25年過去，台灣有了第一位女總統、國會女性立委比例超過 41%，為亞洲最高。彭婉如文教基金會長期在性別平等的努力，所有人都有目共睹。

林靜儀說：「今天台灣女權日，又傳出女性從政者遇上了恐怖情人，遭受暴力、甚至還被控制行動的消息，著實讓人憤怒、難過，更提醒我們在社會安全與性別平等的路上，還有很多要努力的工作。」

林靜儀說參選的過程中，「不乏收到很多對於我性別的攻擊，很遺憾這麼多年過去，台灣依然有人會因為你是女性而貼上各種負面標籤。」她希望未來的台灣，性別平權、尊重差異能被視為理所當然，彭婉如的憾事永遠不再重演。
 

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