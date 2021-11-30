新世代耐震工法打造超高建築　高標準保障房屋更安全

近來高雄房市更迭，對於精華地段日漸稀少的北高雄，建商規劃多為「超高豪宅」，為確保超高建築的抗震安全，建商與「建築安全履歷協會」於30日舉辦「Alfa Safe 耐震工法施工說明會」，分享新世代工法打造的「定居宅」。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-30 20:29:15
「台灣建築安全履歷協會」理事長戴雲發指出，「Alfa Safe耐震系統工法」已正式經過「國家地震中心」實體測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性較傳統工法提升許多，可大幅提升施工品質，更能確保建造的房屋安全穩固。
祥城建設總經理洪振耀表示，建築的安全是責任也是承諾，在營建成本提高的現在，仍一本初衷選擇超高標準的「Alfa Safe耐震系統工法」來建造結構。新推建案「祥城祥城」為31層樓超高建築，使用了基樁工法及Alfa Safe耐震工法，並安裝了1/2樓層的住友橡膠制震壁來增加結構的耐震強度，混凝土的配比也經過多次的試拌。施工期間並由第三方技師公會針對各樓層結構柱、牆、樑、板的施工查驗及審核，以期達到超高安全指標。
祥城建設「祥城祥城」座落於自立一路鄰近愛河河畔公園、高雄新車站與中都濕地，環境、商圈、學區完整。洪振耀進一步強調，繼熱銷個案「祥城」、「祥祥城」之後，此一超高新建案，將是祥城建設持續成長的里程碑，此案目前為施工期間，銷售時程尚未定。