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花旗工會拜會　金管會：員工權益為出售案准駁依據

▲花旗工會拜會金管會　聚焦員工權益（圖／美聯社／達志影像）
▲花旗工會拜會金管會　聚焦員工權益（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 21:00:12

（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會緊盯花旗銀行勞資合約爭議，花旗銀行昨天提交與潛在買家簽訂的保密合約給勞動部，工會則於今天拜會金管會。金管會表示，員工權益將作為花旗消金出售案准駁依據，並重申這是審查的重點之一。

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近來金融整併動作頻頻，勞資協商成為外界焦點，在全金聯安排下，有整併議題的花旗銀行工會、日盛銀行工會、日盛金控工會、安泰銀行工會、渣打銀行工會今天拜會金管會銀行局長莊琇媛。

其中，花旗（台灣）銀行擬出售消金業務，卻傳出和潛在買家簽訂3年密約，要求潛在買家3年內不得聘用自家員工，遭工會質疑恐影響員工工作權，衍生勞資糾紛。

花旗銀行工會理事長陳培芮說，花旗工會今天提出希望金管會協助4件事，第一，要花旗銀行提出與15家銀行簽署的禁止招募條款，並以正式書面文件向潛在買家解除相關約定，且揭露已解除約定的證明，以昭公信。

第二，敦促花旗銀行就禁止招募條款提出員工補償方案；第三，在併購期間此一嚴重損害勞工權益的行為，有賴主管機關作為，平衡資方的絕對優勢地位；第四，盼金管會敦促花旗銀行主動提出完整的員工安置計畫，並與工會展開誠信協商。

工會轉述，會中莊琇媛表示，花旗銀行和其他業者間的保密協議，涉及簽約業者家數實在太多，對員工不公平，故已明確表達請花旗銀行妥善處理；針對保密協議，花旗銀行已提供相關資料予勞動部，後續金管會將尊重勞動部的判斷意見。

此外，後續花旗銀行有無提出補救方案，使員工權益不致受影響，以及資方與工會協商員工安置計畫等，都將綜合考量，作為金管會對花旗消金出售案的准駁依據。

金管會銀行局副局長林志吉傍晚在例行記者會指出，金管會對花旗提出3大要求，第一，要求花旗針對勞動部關切事項，提供相關說明和合約內容給勞動部，花旗已在昨天提交；其次，要求花旗依勞動部來函，積極和工會就員工權益和相關保障事項，包含保密合約和交易獎金等事項溝通協商；第三，金管會慎重向花旗重申，員工權益事項是金管會審查花旗出售消金業務的重點之一。（編輯：楊蘭軒）1101130

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