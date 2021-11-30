遭男友施暴！高嘉瑜明10：30現身立院 親自出面對外說明
民進黨立委高嘉瑜驚傳在本月11日與男友在飯店內施暴、限制行動，引發各界議論，她一早回應稱自己會勇敢面對，並在律師陪同下赴派出所對男友林秉樞提告，稍早高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜明日上午10時30分將親自出面，對外說明。
編輯中心／綜合報導
2021-11-30 21:20:10｜2021-11-30 21:20:58
據了解，高嘉瑜是在11月11日時和男友林秉樞入住板橋飯店時，被男友發現還和前男友聯繫，造成對方醋意大發對她拳腳相向，但又怕自己的惡行曝光，因此限制高嘉瑜行動。
事件曝光後，震撼各界，高嘉瑜先是透過臉書發文表示會「勇敢面對」，也希望不要再有下一個受害者，並在今日上午11時許在律師的陪同下，前往中正一分局提告。據稱，高嘉瑜提出傷害告訴，警方依規定受理後，已將案件轉給板橋分局單一窗口偵辦。後續將由板橋警分局在收案後，報請檢察官指揮偵辦、寄發傳喚通知書約談林男到案說明。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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