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遭男友施暴！高嘉瑜明10：30現身立院　親自出面對外說明

▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴，稍早高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜將在明日出面對外說明。（圖/NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴，稍早高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜將在明日出面對外說明。（圖/NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

編輯中心／綜合報導

2021-11-30 21:20:10｜2021-11-30 21:20:58

民進黨立委高嘉瑜驚傳在本月11日與男友在飯店內施暴、限制行動，引發各界議論，她一早回應稱自己會勇敢面對，並在律師陪同下赴派出所對男友林秉樞提告，稍早高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜明日上午10時30分將親自出面，對外說明。

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據了解，高嘉瑜是在11月11日時和男友林秉樞入住板橋飯店時，被男友發現還和前男友聯繫，造成對方醋意大發對她拳腳相向，但又怕自己的惡行曝光，因此限制高嘉瑜行動。

事件曝光後，震撼各界，高嘉瑜先是透過臉書發文表示會「勇敢面對」，也希望不要再有下一個受害者，並在今日上午11時許在律師的陪同下，前往中正一分局提告。據稱，高嘉瑜提出傷害告訴，警方依規定受理後，已將案件轉給板橋分局單一窗口偵辦。後續將由板橋警分局在收案後，報請檢察官指揮偵辦、寄發傳喚通知書約談林男到案說明。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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