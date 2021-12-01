疫苗不平等惹禍？專家：Omicron變種示警全球接種重要性

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他說，「最好方式，是讓所有國家的一部分人施打疫苗，而不是讓一部分國家的所有人施打疫苗。疫苗民族主義只會延長大流行疫情，而不是縮短它」。
一年後，疫苗不平等已經無可否認。
在法國和日本等富裕國家，超過75%人口已經施打至少一劑疫苗。但在Omicron變異株最先發現的南非，僅1/4人口接種疫苗，這已經是非洲大陸最高接種率之一。
但疫苗不平等，真的是Omicron變異株出現的原因嗎？
法國政府疫情危機科學顧問小組成員、「巴斯德研究所」（Pasteur Institute）新興疾病流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）告訴法新社，Omicron變異株可能是一名免疫系統被削弱的病人，在慢性感染過程中，長期突變導致的結果。
不過，馮達奈表示，無論變異株如何產生，「只要周圍人群的免疫力越高，傳播速度就會越慢」。
他表示：「大家可以想像，病毒在不受控的流行疫情中成長，變異株出現的機會就更多。」
馮達奈說，希望這個新變異株能夠驚醒全世界，理解到為全球人口接種疫苗的重要性。「唯有達成全球免疫水準，大大降低病毒傳播與新變異株出現的機會，地球才能夠安全。」
今年9月，當擁有大量疫苗資源的國家，開始考慮給完整接種的成人施打追加劑，還有些考慮替孩童施打疫苗，WHO再次為疫苗不平等狀況示警。
譚德塞在WHO總部日內瓦發表聲明，指出全世界還有數以百萬計人口甚至連一劑疫苗都還沒打，呼籲各國在年底前暫停施打追加劑。
由WHO、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）等單位領導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）主要協助92個中低所得國家取得疫苗對抗COVID-19。
COVAX先前表示，已成功為144個國家與地區分配5億劑疫苗。中國國家主席習近平29日也承諾向非洲提供10億劑疫苗。
不過，非洲疫苗採購信託機構（AVAT）、非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）以及COVAX，29日在聯合聲明中表示，捐贈疫苗的品質需要加強。
馮達奈對此表示贊同。他說：「讓全世界接種疫苗，不是只有劑量數目問題。我們必須支援那些脆弱醫療體系，並致力說服民眾接種疫苗。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101130