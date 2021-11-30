高嘉瑜前男友駁鬧靈堂　「是林男劣行侮辱自己母喪」

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馬男指出，他只印9張函件且被禮儀人員全部拿走，並告知他會全部轉交給林男。PTT上的發文帳號是誰？只有林男有的函件，那帳號會是誰？林男曾恐嚇要用網軍來毀掉高嘉瑜，未來是不是也會透過這些帳號來散佈高嘉瑜的影片？
馬男還說，知道自己認識20多年的女性被施暴，被以影片、網軍威脅，他窮盡一切方法仍無法找到躲著的林男，也明知到靈堂可能無效，也可能被圍毆，但他還是去了。
至於文章中提到林男未冒稱國安單位高層，馬男表示，很多電視新聞有採訪林男的老家，鄰居說林男自稱「在總統府上班」，這不就是冒稱的證據。且林男多次對高嘉瑜訊息中，自稱是國安高層，可調動檢調對付異己，這些都有證據可證。
馬男表示，媒體在司法檢索系統中發現林男是慣犯，例如為了討錢用剪刀戳其母、以裸照要脅並赤裸恐嚇要殺單親前女友和小孩。林男是國立政治大學博士，不知道政大的學生獎懲系統有無展開動作。
馬男說，林男還詳述，「看病請領一張精神疾病證書，就可以親手殺馬文鈺，還殺人無罪」、「花錢僱用黑道，殺馬文鈺全家」、「駕車撞馬文鈺，不死也終生殘廢」，慣於恐嚇、已被刑事判決成立的林男，政治大學的學生獎懲作為在哪。
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