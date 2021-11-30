酸高嘉瑜「被打活該」挨轟　黃覲偉道歉了

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對此，苗栗縣議員曾玟學批評，政治場域上的立場不同，可以唇槍舌戰激烈交鋒，這是民主制度的可貴。但面對這樣的事件，還落井下石、冷嘲熱諷就真的不應該，不知道心中有多少的恨才會說出這麼惡毒的話。面對這樣的事件，不只要譴責暴力，也要譴責這種二度傷害被害者的惡質言論。
民進黨立委王定宇也說，黃覲偉稱高嘉瑜「被打活該」，「我們就把垃圾話和垃圾人丟進垃圾桶吧！」
不僅民進黨中央發出聲明批評，指「羞辱受害者的行為非常不可取」；國民黨中央也表示，黃覲偉的言論嚴重失當，國民黨中央表達最嚴正的譴責，並已要求研議後續祭出考紀處分作為，絕不允許此種言論再傷害台灣社會與當事人，更期盼此類憾事永遠不再發生。
面對批評聲浪湧來，黃覲偉在臉書上發表道歉聲明表示，在如今性別平權意識高漲的台灣，兩性相處更需要彼此包容與謙讓，這樣才可讓彼此更和諧，在性別平等的原則之下，如果關係中的雙方有任何想法意見，溝通協調都很重要，不應造成任何一方不愉快的遺憾。
黃覲偉說，對於他本人今日對公眾人物性別暴力事件嚴重失當的言論，造成社會紛擾，他在此鄭重道歉，也希望他此次的失言事件，能夠喚醒目前台灣性別關係失衡的問題，讓此類憾事永遠不再發生。
黃覲偉表示，再次強調，「今天的失當言論出自我個人，由我個人扛起全部責任，對於造成風波，在此再次向社會大眾致歉。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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