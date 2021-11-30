宣講「四個不同意」 鄭文燦：藍營想讓能源政策轉型失敗
民進黨新北市議會黨團總召黃俊哲今（30）日晚間在板橋區的永豐公園，舉辦「四個不同意」公投說明會，並邀桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花、內政部長徐國勇及立委羅致政等人宣講；鄭文燦認為，國民黨說反對公投綁大選就是反公投這次錯誤，因為公投綁大選，選舉大混亂。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-30 22:33:47
鄭文燦指出，新北市歷任市長都不在成核四，朱立倫當新北市長時曾說，只要他在的一天，核四都別想運轉，新北市長侯友宜也直指，沒能力處理核廢料的話也不贊成；朱立倫當年反核四，當了國民黨主席後卻贊成重啟核四，「到底拿一個朱立倫是說真話？」台灣已經建立「核廢料無法處理、無法承擔核災風險、核四廠沒經過安全的檢驗、核四廠風險無限大」的共識，盼讓核電退場。
至於藻礁的議題，鄭文燦說，總統蔡英文幾天前去視察大潭的第三天然氣接收站，設施蓋了一半，藻礁也沒有遭到破壞，且潮間帶的生物多樣性，其實第三接收站也是在國民黨時代通過，總統蔡英文將面積減少十分之一，且沒有蓋在藻礁上，甚至中油工會喊出「三接不遷離，減碳顧經濟」；國民黨目的就是讓天然氣不到位，只剩核四廠復活或讓燃煤電廠增加，想讓能源政策轉型失敗。
徐國勇表示，美國太空人、飛行員都照樣吃美國豬肉，如果台灣不吃不買也沒有關係，但就是不能不開放，這樣才能排除貿易障礙，讓台灣加入CPTPP等國際協定；台灣經濟命脈就是貿易，像是很多農產品、台積電的商品都賣到美國，當然美國也要賣產品到台灣，國際貿易上應該要自由、不能阻擋，633蔡英文幫馬英九做到了！
王美花說，蔡英文總統上任後經濟一直都很好，去年疫情下也是全世界第一，今年的GDP更是創下6％，這是10幾年來不曾看見，都是靠美中貿易戰讓台商回流、到東南亞投資；台灣在半導體產業有人才、效率，是最好投資的地方，一間5奈米製程工廠需要中火三分之一的發電量，國民黨明明知道台商要回來投資，需要用水、用電，這就是明顯為反對而反對。