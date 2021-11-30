赴原鄉談公投 民進黨揪族人投四個不同意、讓原民更有力
民進黨原民部今（30）日在屏東縣原住民人口數最多的三地門鄉舉辦第一場「四個不同意，原民更有力」大型公投說明會，向原住民族人說明公投四個不同意的理由，號召原住民族人投下四個不同意，以守護原住民族的部落。現場來了300多位族人，高喊「四個不同意，原民更有力」，場面熱絡。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-11-30 23:42:16
說明會特別邀請原民會主委夷將・拔路兒Icyang Parod、立法委員伍麗華、鍾佳濱、莊瑞雄、周春米等屏東在地立委宣講為什麼要投下不同意票，另外也邀請排灣族春日鄉長柯自強、來義鄉前鄉長廖志強、魯凱族霧台鄉民代表陳再輝講述原住民族應該要於12月18日投下四個不同意。
說明會中，三地門鄉長兼任原民部主任以賽Cemelesai，更是全程用排灣族語來為現場的排灣族人講述。他表示，核能、核廢料的問題，一直是全世界頭痛的難題，原住民族不能再受騙，蘭嶼鄉達悟族人的傷痛，不能再複製到各原住民族的部落，原住民拒絕核廢料到原鄉；況且台灣身處斷層帶，不安全的核四不應該重啟。台灣要發展，供電一定要穩定、能源要轉型。
以賽說，台灣常民飲食，無論是滷肉飯、貢丸湯皆是使用本地豬肉。台灣依照國際標準，這是每個要加入國際區域經貿組織的國家，都必須要遵守的規則，請族人在美豬公投這題，以及四個公投案都能投下不同意票。