NOW早報／家暴男友有前科！高嘉瑜硬起來　報警提告傷害

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施暴事件昨日曝光後，高嘉瑜隨後也坦承是受害者，稱她11月11日與林秉樞入住板橋縣民大道的飯店，兩人發生口角，對方出手毆打她臉。據了解，這已非林秉樞第一次暴力對待女性，他某一任前女友去年8月間也曾連續被林男恐嚇，最後因為嗆了「妳現在跟我求饒…信不信我殺了妳跟妳小孩」這句，前女友認為林男已經踩到底線，因而決定報案，新北地院近日判林秉樞拘役40天、緩刑2年。
今日天氣／冷氣團襲台！東北部下探13度 中南部留意溫差
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
中央氣象局預報，受到大陸冷氣團影響，今（1）日清晨各地讓人出現「很冷的感覺」，不過水氣偏少，大多為多雲到晴的天氣，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨，另外，東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖容易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦出現較強陣風，鄰近海域及沿海浪高都有可能來到4米以上；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區也有長浪發生的機率，海上作業、海邊活動請民眾特別注意安全。
溫度方面，清晨中部以北及東北部地區低溫約落在13到15度，其餘地區約16、17度，沿海空曠地區及近山區平地則會再更低。白天受到冷空氣影響，北台灣持續偏冷，高溫僅16度上下，中南部及花東和昨日相比也明顯轉涼許多，高溫普遍落在20到22度，僅高屏高溫稍高一些，有機會來到23、24度。
日本首例！30歲男子從納米比亞入境、採檢確診Omicron
本月28日，一名30多歲男子，搭機從納米比亞入境日本，被診斷出確診新冠肺炎(COVID-19)，由於日本當局近日，為防範新變異株Omicron入侵，首相岸田文雄於29日宣布，自30日0時起，全面停止開放外國人入境日本，暫定實施一個月。而該名確診男子，已被確認確診Omicron變種病毒，也是日本出現的首例Omicron確診者。
據外媒《共同社》報導，該名年約30歲的男子，28日從納米比亞搭機入境日本，於成田機場確診新冠肺炎，日本當局將該名男子的檢體樣本，送交傳染病研究所進行基因定序，確認該男子確診Omicron。目前該名男子正在檢疫所隔離，所幸與他同行的2名家人，採檢後為陰性。
據了解，為防止新變種病毒Omicron入侵，日本自27日起，已強化邊境措施，並要求從南非、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、波札那、尚比亞、馬拉威、莫三比克等9個國家入境的日本公民，需在指定的旅館內隔離10天。
林志玲47歲生日遭疑「好孕來了」 隔日吐4字曖昧回應
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
「台灣第一名模」林志玲與放浪兄弟AKIRA過著幸福的夫妻生活，她29日慶祝47歲生日時，發出一則感謝文讓網友們瘋猜她已有身孕，不過她目前沒有正面回應，怎料才事隔一日，她又再次發出一張自拍吐露近況，讓網友們更加質疑她是否喜事已近。
林志玲29日一大早就曬出一張絕美自拍，保養得宜的她，凍齡的顏值和吹彈可破的肌膚令人稱羨，同時分享生日心情：「感謝母親、感謝生命、感謝每一顆真心、感謝每一個奇蹟、感謝無法逆齡的自己，一直勇敢、一直柔軟。」最後一句更說：「感謝所有美好，都來得剛剛好。」外界猜測她即將迎來新生命，才會對人生有更多感觸和體悟。
感謝文曝光沒多久，林志玲昨（30）日晚上又分享一張美照，只見她撫摸著飄逸的長髮，露出一抹溫柔的微笑望向遠方，同時寫下「感謝未來」，正能量的文字再次引來粉絲好奇，認為她「好孕來了」，主播張齡予直接送上祝福，資深影評人膝關節也直接問道：「所以有機會明日見未來了嗎？」還有人認為林志玲此貼文，就是在回答大家的質疑，與上則發文前後呼應。
中職／陳子豪驚天3分砲 兄弟擺脫「7年6亞」差最後一步
中華職棒（CPBL）台灣大賽G3統一獅對戰中信兄弟，賽前兄弟取得系列賽2勝領先，前6局雙方以2：2平手，兄弟靠著7局上4棒陳子豪敲出驚天3分砲取得領先，並在8局持續靠著對手暴投、高飛犧牲打打回保險分，終場兄弟以7：4擊敗統一，拿下台灣大賽第3勝聽牌，僅差1勝擺脫「7年6亞」的悲慘命運。
此戰前獅隊系列賽以0：2落後，此戰推出猛威爾企圖止敗，不過2局上他接連投出3次保送，僅投1.1局留下滿壘危機退場，接手的江辰晏投出保送與被敲出高飛犧牲打失掉2分，都是猛威爾的自責分。
總計猛威爾此戰僅投1.1局，被敲出1支安打投出3次保送，失掉2分都是責失。
雖然猛威爾表現不佳，不過前2戰略顯疲軟的獅隊打線此戰進行變陣收到不錯效果，2局下安打與野選攻佔得點圈，19歲小將林子豪敲出安打先打回1分，接著4局下蘇智傑內野安打加失誤上到二壘，林安可安打雖然讓蘇智傑被阻殺在本壘前，不過2出局得點圈有跑者時，此戰先發上陣的陳重廷頂住壓力敲出追平安打，讓獅隊追成2：2平手。
前6局打完，中信兄弟與統一獅戰成2：2平手，7局上是勝負關鍵，兄弟面對統一獅第二任投手江辰晏，岳政華先敲出內野安打、王威晨選到保送，統一獅緊急換上劉軒荅止血，讓江坤宇觸擊失敗，但1出局後陳子豪敲出3分砲，讓兄弟取得5：2的3分領先，對於2敗後力求首勝的獅隊來說，是巨大的3分砲。
兄弟先發投手鄭凱文主投6局，被敲5支安打，投出1次保送、3次三振，失掉2分責失，賽後拿下勝投。
8局上兄弟持續攻城掠地，詹子賢二壘安打、岳東華保送，高宇杰犧牲觸擊，獅隊第3任投手王鏡銘投出暴投、又被敲出高飛犧牲打失掉2分，兄弟取得7：2的5分差領先。
8局下獅隊面對兄弟後援投手吳俊偉雖然靠著串連安打攻下2分，但最終仍功虧一簣，終場兄弟以7：4擊敗統一，系列賽取得3勝聽牌優勢，僅剩最後一步就可拋下黃色彩帶，徹底擺脫「7年6亞」命運。
鹹酥雞攤夾「2物」花100元爽吃飽！內行笑了：老闆愛死你
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有網友表示在鹹酥雞攤點「2物」，花100元就能爽爽吃到飽，豈料貼文一出，內行人全笑了，直呼「老闆謝謝你」、「老闆愛死你」。
該名網友在PTT以「鹹酥雞點豬血糕魚板會不會被老闆看不起？」為題發文，表示到鹹酥雞攤點2物，分別是「豬血糕」和「魚板」，因為這2物算是鹹酥雞攤最便宜的炸物。
「大概不會超過15元，最便宜10元」，原PO認為，若只在鹹酥雞攤只點這2物，大概只要花100元就能爽爽吃到飽了，但也讓他不禁好奇「如果每次都點這兩樣，會不會被老闆看不起」？
貼文一出，掀起熱議，「歐印銀絲卷」、「才點100元？你乾脆不要出門」、「爽啊，再去隔壁買滷味」、「我都九層塔吃到飽」、「還有米腸也順便一下」。
不過，也有內行網友表示這2物「成本很低又好保存」，「不會，這類商品毛利率不錯，老闆謝謝您」、「你點的都是高毛利的」、「豬血糕一大包多少錢你知道嗎」、「老闆愛死你了好嗎」、「很感激吧，都夾大家不想吃的」、「不會賺的比鹽酥雞多又好保存」。（編輯：賴禹妡）