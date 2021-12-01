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林秉樞凌晨遭拘提！上銬帶回　警：嚴懲暴力、保護婦幼

▲立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴、限制人身自由，新北檢警凌晨將林秉樞拘提到案，預計上午詢問筆錄。（圖／讀者提供）
▲立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴、限制人身自由，新北檢警凌晨將林秉樞拘提到案，預計上午詢問筆錄。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 06:43:10｜2021-12-01 06:51:31

民進黨立委高嘉瑜驚傳在本月11日與男友林秉樞在飯店內施暴、限制行動，昨（30）晚在律師陪同下赴派出所對男友林秉樞提告，檢察官認定林涉嫌重大，於今日凌晨4時許將林拘提到案，帶回板橋分局。警方表示，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。

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林秉樞到案時，面對媒體詢問仍然否認自己有對高嘉瑜施暴，警方表示，高嘉瑜被家暴的消息傳出後，便已指示分案，由檢察官組成專案小組偵辦。而高嘉瑜報案後，便直接由檢察官指揮，與前開案件一併辦理。

昨晚8點30分高嘉瑜到警局製作筆錄，約9點40分完成，正式對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴。檢察官認定林秉樞罪嫌重大，向法院申請搜索，法院於11點25分左右核准搜索票。檢方認定林秉樞有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，因此發出拘票，在凌晨將林秉樞拘提到案，並在林秉樞所住的飯店完成搜索，將手機、IPAD平板等物品扣為證物。

警方強調，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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