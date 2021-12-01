林秉樞凌晨遭拘提！上銬帶回 警：嚴懲暴力、保護婦幼
民進黨立委高嘉瑜驚傳在本月11日與男友林秉樞在飯店內施暴、限制行動，昨（30）晚在律師陪同下赴派出所對男友林秉樞提告，檢察官認定林涉嫌重大，於今日凌晨4時許將林拘提到案，帶回板橋分局。警方表示，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 06:43:10｜2021-12-01 06:51:31
林秉樞到案時，面對媒體詢問仍然否認自己有對高嘉瑜施暴，警方表示，高嘉瑜被家暴的消息傳出後，便已指示分案，由檢察官組成專案小組偵辦。而高嘉瑜報案後，便直接由檢察官指揮，與前開案件一併辦理。
昨晚8點30分高嘉瑜到警局製作筆錄，約9點40分完成，正式對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴。檢察官認定林秉樞罪嫌重大，向法院申請搜索，法院於11點25分左右核准搜索票。檢方認定林秉樞有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，因此發出拘票，在凌晨將林秉樞拘提到案，並在林秉樞所住的飯店完成搜索，將手機、IPAD平板等物品扣為證物。
警方強調，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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