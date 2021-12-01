家暴高嘉瑜！警方今晨將林秉樞拘提上銬 約談畫面曝光
「港湖女神」立委高嘉瑜被男友林秉樞痛打，造成身上多處受傷，令人髮指，昨天中午，高嘉瑜帶著驗傷單，前往中正一分局提告傷害，案件轉轄區新北板橋警分局偵辦，警方隨即開始找人，在今（1）日凌晨就將林秉樞拘提到案，上手銬帶回分局進行筆錄製作。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 06:33:22｜2021-12-01 06:41:06
事件發生在本月11日，高嘉瑜與林秉樞在飯店約會時，疑似因為林秉樞看到高嘉瑜與前男友聯絡，醋意大發，才對高嘉瑜拳腳相向，林秉樞怕自己惡行曝光，還限制高嘉瑜的行動。
接獲高嘉瑜報案後，中正一分局依規定受理，單一窗口將案件上傳轉給事發地板橋分局偵辦，也將報請檢察官指揮偵辦；檢警聲請搜索票，兵分二路前往板橋馥都飯店、林秉樞住所等處搜索，板橋分局今天凌晨4時將林秉樞拘提到案，全案朝傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪嫌偵辦。
今天高嘉瑜將在將在立法院召開記者會，統一向外界說明事情原委，高嘉瑜在昨天事發後第一時間，也透過聲明表示，對不起，讓大家擔心了，自己會勇敢面對，「希望不要再有下一個受害者」。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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