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高嘉瑜遭男友痛毆！「驚悚瘀青照」首曝光　全場來賓傻眼

▲民進黨立委高嘉瑜爆出遭男友林秉樞痛打，造成身上多處受傷，引發社會議論。（圖/記者呂炯昌攝.2021.01.15）
▲民進黨立委高嘉瑜爆出遭男友林秉樞痛打，造成身上多處受傷，引發社會議論。（圖/記者呂炯昌攝.2021.01.15）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 06:53:53

「港湖女神」立委高嘉瑜（30）日爆出被男友林秉樞痛打，造成身上多處受傷，引發社會議論，昨天中午，高嘉瑜帶著驗傷單，前往中正一分局提告傷害，案件轉轄區新北板橋警分局偵辦，在今（1）日凌晨，就將林秉樞拘提到案。而資深媒體人趙少康，昨天晚間則在政論節目中公開高嘉瑜「嚴重瘀青照」，照片揭露後嚇壞現場所有來賓。

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據了解，高嘉瑜在11月11日與男友林秉樞入住板橋縣民大道的飯店，兩人發生口角，對方出手毆打她臉，且這並不是林秉樞第一次暴力對待女性，他某一任前女友去年8月間也曾連續被林男恐嚇，最後因為嗆了「妳現在跟我求饒…信不信我殺了妳跟妳小孩」這句，前女友認為林男已經踩到底線，因而決定報案，如今又爆出痛毆女友高嘉瑜，遭到警方逮捕偵辦。

而資深媒體人趙少康就在政論節目「少康戰情室」中指出，高嘉瑜原本預計11月12日計畫要上節目，本來一切都已安排好，不料，卻突然和製作單位以LINE請假，並附上一張瘀青照，表明自己是「生病、摔倒受傷」，照片曝光後，在場來賓全瞪大眼睛，沈富雄看完後更直呼「摔倒的傷口不可能長這樣，這是強力毆打才造成的」，隨後也揭露在11月11日後的一週，高嘉瑜出席活動時，脖子手臂都有出現傷痕的照片。

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▲立委高嘉瑜原訂11月12日要上節目，結果卻傳照片表示自己摔倒受傷要請假。（圖/少康戰情室YT）
而該事件引起了各界關注，不僅政壇多位政客聲援高嘉瑜，許多藝人、網紅也給高嘉瑜加油打氣，高嘉瑜昨天除了在第一時間在臉書發文透露「自己會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者」，今天上午也將在立法院召開記者會，統一向外界說明事情的原委。（編輯：張嘉哲）


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