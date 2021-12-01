家暴男林秉樞凌晨遭拘提！警方地毯式搜索板橋各飯店逮人
民進黨立委高嘉瑜驚傳在本月11日與男友林秉樞在飯店內施暴、限制行動，昨（30）晚在律師陪同下赴派出所對男友林秉樞提告，檢察官認定林涉嫌重大，於今日凌晨4時許將林拘提到案，帶回板橋分局。警方透露，林秉樞居無定所，為了找人，地毯式搜索了板橋各飯店、旅館。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 07:06:01
家暴事件發生在本月11日，高嘉瑜與林秉樞在飯店約會時，疑似因為林秉樞看到高嘉瑜與前男友聯絡，醋意大發，遂對高嘉瑜拳腳相向，林秉樞怕自己惡行曝光，還限制高嘉瑜的行動。
警方表示，由於林秉樞居無定所，有逃亡之虞，因此簽發拘票。據了解，林秉樞長期居住於飯店，甚少待在板橋區民族路之住處。警方昨晚深夜至今日凌晨，在板橋各飯店、旅館展開地毯搜索後，才於馥都飯店逮到林秉樞。林秉樞一開始並不太願意配合，見到拘票後面對現實，聯繫律師。
警方在馥都飯店以及林秉樞於板橋住處執行搜索，扣得手機、IPAD平板、備份豆腐隨身碟(Qubii)、錄音筆等物品。據了解，林秉樞到案後心情已恢復平靜，但由於已是凌晨時分，將待夜間停止偵訊期間過去後，再開始進行筆錄。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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