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今晨最低溫12.7度！大陸冷氣團籠罩　白天高溫僅16度

▲中央氣象局指出，今（1）日受大陸冷氣團影響，清晨各地天氣偏冷，嘉義以北和宜蘭低溫約13到15度，其他地區16至18度，白天在強冷空氣影響下北臺灣持續偏冷，高溫只有16度左右。（圖／Nownews資料照）
▲中央氣象局指出，今（1）日受大陸冷氣團影響，清晨各地天氣偏冷，嘉義以北和宜蘭低溫約13到15度，其他地區16至18度，白天在強冷空氣影響下北臺灣持續偏冷，高溫只有16度左右。（圖／Nownews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 06:54:18

中央氣象局指出，今（1）日受大陸冷氣團影響，清晨各地天氣偏冷，嘉義以北和宜蘭低溫約13到15度，其他地區16至18度，白天在強冷空氣影響下北臺灣持續偏冷，高溫只有16度左右，中南部及花東氣溫也比昨天明顯下降，高溫普遍在20到22度，只有高屏約23、24度；天氣方面，由於水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有大臺北及東半部地區有零星短暫雨。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨截至4：43的平地最低溫依序為：新北(石門區)12.7度，桃園(楊梅區)13.1度，新竹(關西鎮)13.4度；其他各地區低溫：中部(台中清水區)14.1度，南部(台南後壁區)15.2度，東部(宜蘭東澳鄉)14.0度；台北市(南港區)14.4度。

吳德榮說，最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天到週六(4日)乾冷空氣籠罩；今日迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，東半部有零星飄雨的機率；其他背風面則是晴朗穩定的天氣；各地區氣溫：北部12至17度，中部13至24度，南部15至26度，東部13至24度。

明（2）日至週六各地晴朗無雲、白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或許不覺得冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率(氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義)。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週（5）日至週一（6日）白天轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。下週一晚另一波東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；下週二（7日）東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴朗穩定；北台稍涼微冷，其他地區早晚涼。

此外，中央氣象局1日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，第21號颱風「妮亞圖」在關島西方海面，將在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。（編輯：孫唯容）

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