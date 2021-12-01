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咖啡店女神「圍裙包不住」！網暈炸　一看竟是超大咖網紅

▲近日一名咖啡店女店員被網友拍照上傳網路，結果其身份是擁有80萬粉絲追蹤的青青。（圖/爆廢公社公開版）
▲近日一名咖啡店女店員被網友拍照上傳網路，結果其身份是擁有80萬粉絲追蹤的青青。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 07:22:02

這麼正的咖啡店女店員在哪裡？近日，就有網友表示自己到內湖一間咖啡店用餐，結果看到女店員的身材姣好，便隨便拍了一張照片放上臉書，結果吸引超過萬人按讚，隨後該女店員也被起底身份，引發熱烈討論。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「內湖的咖啡特別香」只見貼出的照片，一名女店員就站在櫃檯前，身上的圍裙完全蓋不住胸前好身材，讓不少網友朝聖「地址在哪邊！要給啊」、「應該提供地址吧！」、「夭壽勒，第一次看到有人圍裙這樣穿」、「圍裙穿法也太神奇」。

而隨後，也有眼尖網友發現，該人就是擁有F級好身材的網紅青青，在IG上有80萬人追蹤，相當高人氣，並將社團照片分享給她，青青得知自己被分享後，也在IG發出限時動態提到「好多網友私訊我說被放在社團，來店裡我來服務你吧！」

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▲網紅青青在IG承認被拍到的就是自己，逗趣回應「來店裡我來服務妳吧！」（圖/青青IG）
不過，該貼文不僅引爆網友熱議，昔日為好友的啾啾，因爲在今年6月時與青青鬧翻，兩人曾互嗆對方「被包養」、「賣化學方塊」等等，啾啾看到該則貼文便在底下留言嗆聲「圍兜兜穿這樣乾脆不要穿，很假」，揭露如果圍兜兜要穿出這種效果，是要非常刻意往下拉才會有這種畫面，「乾脆直接露出來」，再度引起網友熱議。（編輯：張嘉哲）

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▲青青火辣咖啡廳照片被發上網後，引來昔日好友啾啾狠酸「要這樣，乾脆直接露出來」。（圖/爆廢公社公開版）
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