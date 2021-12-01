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機車騎士遭車禍波及撞死　肇事運將隔天被發現陳屍路邊

▲台中上月發起一起兩車擦撞的車禍，一旁被波及的機車騎士傷重不治。不料隔天，肇事的計程車司機也被發現陳屍國道旁觀景台下。（示意圖／翻攝自Google街景）
▲台中上月發起一起兩車擦撞的車禍，一旁被波及的機車騎士傷重不治。不料隔天，肇事的計程車司機也被發現陳屍國道旁觀景台下。（示意圖／翻攝自Google街景）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 07:42:27

台中市潭子區日前發生一起車禍意外，63歲劉姓計程車司機，與一輛自小客車相撞後，車頭失控轉向撞到一旁的機車，造成37歲的吳姓機車男騎士傷重不治。不料，隔天劉姓計程車司機也被發現離奇陳屍國道旁觀景台下，死因仍待調查。

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據了解，這起車禍發生在10月20日，劉男駕駛計程車載客於雅潭路二段往大雅方向行駛時，與43歲吳姓女子駕駛的對向左轉轎車擦撞，計程車失控後又撞到一旁的機車，隨後衝上人行道才停下。

當時在機車上的吳姓男子與妻子，兩人中吳男傷勢較重，搶救後宣告不治。計程車與轎車相撞，結果卻意外造成一旁的機車騎士身亡。而警方也依法將肇事的劉男與吳女，依過失致死罪函送。警方強調，兩人均未酒駕，但行經路口時應該要減速慢行，注意路況。

沒想到的是，隔天21日，劉男便被發現陳屍於國道旁的觀景台下。據劉男家人表示，劉男發生車禍後自責不已，當天回家便心情低落。深夜說要出去散心，不料再見面便已天人永隔。

警方表示，劉男死因初步排除外力介入，但詳細情況仍要進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

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