「活剁貓尾」男交保後陳屍家中　生前訊息曝光

台中一名吳姓男子日前持刀剁貓尾，虐貓影片在網路曝光，台中市警方和動保處11月24日循線將吳男逮補，並依《動保法》送辦。而吳男交保後沒隔幾天，30日驚傳被發現陳屍於住處。警方初步排除他殺，但死因仍待進一步釐清。而新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎，也分享了自己與吳男生前最後的對話。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 09:10:38
據了解，由於吳男房東透露已經多日沒看到吳男身影，於是和警方聯繫。警方同房東一起進入吳男租屋處查看，赫然發現吳男已陳屍浴室地板。警方在現場拉起封鎖線，初步懷疑為猝死，暫時排除他殺可能，但詳細死因仍待法醫後續解剖進行釐清。
而新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎，也在臉書發文表示，吳男曾主動跟自己聯繫，還抱怨「所有人都在逼他走向絕路」，但吳男也曾表示「絕對不會去自殺」，因為想看到警方「將幕後主謀逮捕」，希望邵柏虎能伸出援手。
邵柏虎分享了兩人對話，吳男聲稱自己虐貓殺貓是受到一位「女網友」指示，指控女網友才是所謂「幕後主謀」。但吳男在遭警方帶回的當天，則是辯稱自己剁貓尾巴是為了訓練。
邵柏虎強調，自己會協助這些虐待動物的人、幫忙對方找住處跟工作，也是為了方便追蹤這群人動向，掌握控管，不要再繼續虐待動物。最後更呼籲大家，「虐待動物的人有業障」，千萬不要去傷害其他生命。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995