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路上Gogoro怎突然爆多？機車族認「真實理由」：擋不住的

▲隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的汽油機車換成電動機車，其中又以Gogoro為最大宗。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的汽油機車換成電動機車，其中又以Gogoro為最大宗。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 09:02:00

隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的汽油機車換成電動機車，現在騎車在路上時不時就能看見Gogoro的蹤影。而近日，就有網友分享自己最近路上發現車友越來越多，且Gogoro最近詢問率相當高，好奇原因為何，引發熱議。

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原PO在臉書社團「Gogoro不私買賣社團交易」貼文指出「最近要買Gogoro，但新的有點貴，先來二手社團刷一下，有人車況不錯要推薦的嗎？只不過題外話，最近怎麼路上越來越多台Gogoro，看社團也很多人在交車，都集中在年底是為什麼？」

▲Gogoro近幾年崛起，吸引不少人將自己的油車換成電動機車。(圖／NOWnews資料照)
▲Gogoro近幾年崛起，吸引不少人將自己的油車換成電動機車。(圖／NOWnews資料照)
貼文一出，網友紛紛回應「年底搶補助，明年補助會不會有變不知道，通常年底買氣都擋不住的」、「往年年底都是賣最好的喔，最後補助機會，怕明年補助就腰斬」、「最近油價貴啊，電動車詢問度就高」、「油價有影響買氣吧，年底補助優惠也很多」、「振興方案有帶動，年底要搶補助」；不過也有人無奈嘆道「Gogoro最大問題就是抽掉補助能不能生存都是問題」、「搶補助啊，電動機車沒補助真的買不下去」。

而事實上，網友描述的景象並非無稽之談，根據Gogoro10月公布的最新數據，當月的銷量突破一萬輛，掛牌高達7851台，自家品牌銷量佔全體機車市場10.1%，這也是繼2019年來，面臨油車競爭、政府補助減少之後再創高峰，受到國際油價影響以及中央五倍券、地方政府電動機車補助等因素，讓電動機車市場在年底看見一道曙光。（編輯：張嘉哲）

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