八點檔暖男驚爆祕婚3年　甜蜜同居連婚紗照都省了

八點檔男星傅子純出道20年，與眾多女星組CP、拍吻戲，卻幾乎沒傳緋聞，只透露有個穩定交往9年的圈外女友，感情非常甜蜜。媒體今（1）日則爆出他和女友早就結婚3年，只是個性低調，只讓親友知情，沒有主動對外公布，甚至連婚紗照都沒拍。





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▲傅子純（中）最近氣勢超旺，甫以《黃金歲月》入圍新加坡亞洲電視大獎。（圖／民視提供）

▲《多情城市》傅子純（中）與邱子芯拜別父母，場面溫馨感人，戲外登記結婚卻沒有公開宴客。（圖 / 民視提供）

傅子純2010年因主演《新兵日記》迅速竄紅，在民視拍過多部八點檔，今年又以《黃金歲月》入圍亞洲電視大獎，演技逐漸獲得肯定，他在《黃金》劇裡和蘇晏霈飾演國小同學，因緣際會重逢後擦出愛的火花，以暖男個性默默關懷，逐漸打動女方芳心，組成深受觀眾喜愛的「豪婷CP」，每次出場都放閃光，被影迷敲碗趕快結婚！





不過，傅子純早就坦承戲外和女友早同居，也見過雙方爸媽，對於婚姻、生小孩保持隨緣，兩人同是摩羯座，個性都很務實，喜歡低調不愛張揚，幾乎都宅在家打電動，沒被媒體偷拍過，開玩笑說：「我們都鎖在家不敢出門」。之前和吳可熙拍攝《血觀音》有喇舌激情吻戲，回家後會有補償心態「做一下」，被追問做什麼，他害羞回答說「做家事」。





▲傅子純和女友都把愛犬「米嚕」當女兒看待，常在IG曝光牠可愛照片。（圖 / 民視提供）

據《鏡週刊》報導，傅子純和女友李小姐祕婚3年，全因酒後一句話，他喝醉時突然告白「在一起7年都沒分手，那就結婚吧」，順理成章結為夫婦，擔心圈外女友被打擾，承受外界眼光，僅低調登記，連宴客、拍婚紗照都省了。不過夫妻倆在家養了兩隻可愛貴賓犬「米嚕」、「米酷」，傅子純在IG多次曝光寵物照，甚至稱牠是「女兒」、「兒子」，李小姐也PO過抱著米嚕的照片，有犬萬事足讓婚姻生活很充實。





傅子純所屬的經紀公司「鳳凰藝能」，針對他結婚一事回應：「是的，子純結婚了，不是刻意祕婚，沒有主動告知媒體，是因為雙方家人都希望能低調的生活，謝謝大家的祝福。」



