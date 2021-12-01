NBA／K湯場邊哭不是為了被關注 勇士總管：他沒事了
金州勇士明星射手「K湯」Klay Thompson日前被拍到坐在場邊哭了許久，勇士總管Bob Myers近期上節目時也被問到此事，他認為K湯不是為了吸引大家關注，是想念籃球，並透露事後打電話給K湯，「然後我知道他沒事了。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-01 09:35:21
上周五，勇士在主場擊敗拓荒者，當大家開心迎接6連勝時，Thompson一人獨自坐在勇士的替補席，頭上披著一條毛巾，在空蕩的球場坐了35分鐘，並哭著回憶缺席的這2年，主帥Steve Kerr和隊友們Stephen Curry、Draymond Green都試著上前關心他。
Myers接受《95.7 The Game》的節目採訪時，透露當時他在後台跟隊醫討論事情，接著有人傳訊息問他，「你知道Thompson怎麼了嗎？」他隨後走進Kerr辦公室詢問，並得知K湯看了比賽為自己長期缺席感到難過。
Myers說，「我和Steve談過，隔天打了電話給Thompson，他接了電話的第一句話是，『美好的一天，是吧？』然後我就知道他沒事了，他說他想開著他的船到聖克魯茲，但太遠了，我當時就知道他沒事了。」
Myers認為一般人也會有如此反應，發生的地點可能是公園的長椅上，而Thompson是在球場邊，「我認為他不是故意要吸引注意力才這樣做，他只是在那一刻感受到情緒，沒有發生什魔事情，兩年過去了，他很想念籃球。」