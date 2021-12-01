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高嘉瑜由律師陪同10點半出面　民進黨團聲援力挺

▲民進黨立委蔡易餘（右起）、劉世芳、蔡適應、范雲今拿手牌為高嘉瑜聲援。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.1）
▲民進黨立委蔡易餘（右起）、劉世芳、蔡適應、范雲今拿手牌為高嘉瑜聲援。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.1）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-01 09:50:15

民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴，預計今（1）日上午10點半，將由律師李永裕陪同出面召開記者會對外說明。民進黨團也召開記者會聲援高嘉瑜，立委范雲指出，針對未經同意性私密影響被當作威脅武器，她已在立院提出專法通過一讀，要求法務部盡快立法。

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「聲援弱勢、嘉瑜加油」民進黨立委蔡易餘、劉世芳、蔡適應、范雲今拿手牌為高嘉瑜聲援。劉世芳說，雖然高嘉瑜將開記者會對外說明，但站在女性身體自主權弱勢部分，還是要幫弱勢婦女同胞講話。

范雲表示，站出來聲援高嘉瑜心情也很沈重，台灣一直關心性別平等、性別暴力，1998年就通過《家暴法》，但今天高嘉瑜是有相對權力位置的女性都受到家暴傷害，讓大家感受到這社會還有很多事情要做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
范雲說，任何的暴力都應該譴責，特別是性別暴力。高嘉瑜事件中未經同意性私密影響被當作威脅武器，這已要求法務部盡快立法。另也支持高嘉瑜站出來提告，也感謝高嘉瑜站出來，因為過去很多女性未必會站出來。

范雲指出，《家暴法》通過後，2007年擴大適用同居關係，2015年再度修法，把所有親密關係規範在其中。若違法，警察、衛福、司法體系都有保護令可以使用。

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