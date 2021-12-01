高嘉瑜由律師陪同10點半出面　民進黨團聲援力挺

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范雲表示，站出來聲援高嘉瑜心情也很沈重，台灣一直關心性別平等、性別暴力，1998年就通過《家暴法》，但今天高嘉瑜是有相對權力位置的女性都受到家暴傷害，讓大家感受到這社會還有很多事情要做。
范雲說，任何的暴力都應該譴責，特別是性別暴力。高嘉瑜事件中未經同意性私密影響被當作威脅武器，這已要求法務部盡快立法。另也支持高嘉瑜站出來提告，也感謝高嘉瑜站出來，因為過去很多女性未必會站出來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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范雲指出，《家暴法》通過後，2007年擴大適用同居關係，2015年再度修法，把所有親密關係規範在其中。若違法，警察、衛福、司法體系都有保護令可以使用。