新變種病毒威脅！蔡明忠籲保持警戒 但對明年景氣仍樂觀
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）坦言，通膨不是「暫時性的」，預計高通膨將維持到明年中，加上新變種病毒威脅，是否為明年景氣投下變數。對此，富邦集團董事長蔡明忠今（1）日表示，在疫情還未完全消除前，危機當然還沒解決，尤其國外金融市場波動，國內多少也會受影響，目前醫學對於新變種病毒威脅也還沒有定論，他認為「要保持樂觀，也保持警戒」，但對於明年台灣景氣他仍抱持樂觀，尤其美國消費零售市場看好，對出口導向經濟國幫助很大。
記者顏真真/台北報導
2021-12-01 10:30:52
富邦集團長期耕耘E（環境）、S（社會）、G（治理）3大面向，攜手台灣大學風險社會與政策研究中心，已邁入第6年的富邦全球化講堂今日以「2050淨零轉型X邁向世界共好」為主題，邀請中央研究院李遠哲院士、經濟部次長曾文生、金管會證期局長張振山、宏碁集團創辦人/智榮基金會董事長施振榮、台灣淨零排放協會理事長/TAISE董事長簡又新及台達電子董事長/台灣氣候聯盟會長海英俊等產、官、學界泰斗齊聚一堂，從台灣2050零碳社會的轉型路徑談起，分享最新的國際淨零趨勢，以及台灣「淨零轉型」行動中的產學界願景，呼籲台灣各界共同努力。
蔡明忠在會前受訪時也談到全球陷通膨危機及新變種病毒對明年景氣的影響。他說，這個威脅在疫情未完全消除前，危機當然還沒解決，尤其台灣與全球金融市場都是連動，國外市場波動，國內多多少少也會受影響。
他也提到，現在新變種病毒也不知有多厲害，疫苗防疫如何？對人身影響如何？也有一說傳播力越大對身體影響越小，但目前全球案例也不夠多，醫學上也還沒定論，「保持樂觀，也要保持警戒」。
不過，他對明年台灣景氣仍抱持樂觀。他說，明年台灣景氣大家都很放心，應該很樂觀，從去年開始疫情影響很多國家經濟成長，不過，今年身為全球最大消費市場的美國，在黑色星期五零售金額還破紀錄達高峰，失業率也在低檔徘徊，出口導向國家對美國依賴很深，在美國消費零售市場看好之下，相信對出口導向經濟幫助很大。