COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

暴打高嘉瑜遭拘提！林秉樞被逮時房內竟現身一位長髮正妹

▲高嘉瑜被男友林秉樞家暴、限制人身自由，新北檢警凌晨將他拘提到案。（圖／讀者提供）
▲高嘉瑜被男友林秉樞家暴、限制人身自由，新北檢警凌晨將他拘提到案。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 10:24:36

民進黨立委高嘉瑜驚傳在本月11日與男友林秉樞在飯店內施暴、限制行動，檢察官認定林涉嫌重大，於今（1）日凌晨4時許將林拘提到案。值得注意的是，警方凌晨前往林秉樞所住飯店房間時，當時房內還有一位長髮女子，她與林秉樞是什麼關係，還待警方釐清。

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方兵分二路前往板橋馥都飯店、林秉樞住所等處搜索，板橋分局今天凌晨4時將林秉樞拘提到案，警方透露，林秉樞長期居住於飯店、居無定所，為了找人，地毯式搜索了板橋各飯店、旅館。

而林秉樞在飯店房間見到警方時，一開始並不太願意配合，見到拘票後才面對現實，聯繫律師。林秉樞長期以飯店為家，不過在警方拘提時，飯店房間內還有另一位長髮女子。考慮到當時已是凌晨，為何長髮女子還待在林秉樞房內，兩人是朋友或是其他關係，還待調查釐清。

林秉樞面對媒體提問「是否家暴高嘉瑜、是第一次施暴嗎？」，林秉樞都接連回答「沒有、沒有、沒有」，否認施暴。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
52.48%47.52%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
50%50%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.24%59.76%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
51.41%48.59%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀