暴打高嘉瑜遭拘提！林秉樞被逮時房內竟現身一位長髮正妹
民進黨立委高嘉瑜驚傳在本月11日與男友林秉樞在飯店內施暴、限制行動，檢察官認定林涉嫌重大，於今（1）日凌晨4時許將林拘提到案。值得注意的是，警方凌晨前往林秉樞所住飯店房間時，當時房內還有一位長髮女子，她與林秉樞是什麼關係，還待警方釐清。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 10:24:36
警方兵分二路前往板橋馥都飯店、林秉樞住所等處搜索，板橋分局今天凌晨4時將林秉樞拘提到案，警方透露，林秉樞長期居住於飯店、居無定所，為了找人，地毯式搜索了板橋各飯店、旅館。
而林秉樞在飯店房間見到警方時，一開始並不太願意配合，見到拘票後才面對現實，聯繫律師。林秉樞長期以飯店為家，不過在警方拘提時，飯店房間內還有另一位長髮女子。考慮到當時已是凌晨，為何長髮女子還待在林秉樞房內，兩人是朋友或是其他關係，還待調查釐清。
林秉樞面對媒體提問「是否家暴高嘉瑜、是第一次施暴嗎？」，林秉樞都接連回答「沒有、沒有、沒有」，否認施暴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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