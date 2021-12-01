作家陸之駿女兒重批「不仁不義」沒來上香 王浩宇回應了
作家陸之駿8月份接種完第一劑高端疫苗後，隔日上午在家中猝逝。今（1）日是陸之駿死後百日，陸之駿女兒在臉書發文痛批前議員王浩宇，指出王浩宇沒來上過一炷香、也沒來參加告別式，更用了「不仁不義」、「感覺特別噁心」等強烈詞彙，認為「王浩宇連做人都不及格」，而王浩宇也回應了，認為中間有所誤會。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 11:36:57
陸之駿接種高端疫苗後猝逝，當時引發不小關注。不料過世百日後，陸之駿女兒突然在臉書發聲，寫到「我要說一個忘恩負義的故事，一個關於我爸爸跟王浩宇的故事」，直言兩家人明明關係很親密，但王浩宇卻沒來上一炷香，沒打過一通電話，更沒有來參加告別式。
陸之駿女兒表示，王浩宇到現在還在用著爸爸給他的政治人脈繼續選舉，「我感覺特別噁心」。陸之駿女兒控訴，王浩宇在爸爸離世的當下發文帶風向，「在我跟哥哥最艱難的時候，這種行為無疑是雪上加霜，讓我跟哥哥莫名的被推上風口浪尖，連爸爸的最後一程，我們都送的不得安寧」。
陸之駿女兒強調，父親常說「是非自有公論，正義自在人心」，因此希望更多人知道這件事，讓更多人知道王浩宇的德行。陸之駿女兒重批，「王浩宇連做人都不及格了更何況是從政呢」。最後也祝褔各界，「永遠都不要經歷，我跟哥哥經歷的這一切，平平安安」。
而王浩宇則回應表示，自己不知道怎麼表達情感，如果因此讓陸之駿女兒不開心，自己很抱歉。而陸之駿的告別式，王浩宇提到因為颱風臨時無法出席，有特別拜託爸媽到場，代為致意與解釋。可能中間溝通上有所誤會，可以理解家屬的悲痛情緒，但強調自己並非無情無義，陸之駿作家對自己來說是很重要的人，一直非常感謝他，未來有機會的話也願意幫忙陸之駿的家人。（編輯：倪浩軒）