YouTube年度熱門影片出爐！天竺鼠車車擊敗木曜4超玩奪冠

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今年「熱門音樂影片」榜中，包括大馬鬼才歌手黃明志與陳芳語合作的話題性歌曲《玻璃心》，推出才短短一個多月的時間就已挺進台灣榜單；在國片亮眼票房和兩岸人氣影劇的加持下，熱門影劇主題曲也紛紛上榜，其中由茄子蛋為國片《當男人戀愛時》創作的電影主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》，不只是台語歌曲首度奪下榜單冠軍，更受到金馬獎「最佳原創電影歌曲」入圍肯定；告五人創作的電視劇插曲《在這座城市遺失了你》和 G.E.M.鄧紫棋的電影主題曲《平行世界》也強襲榜單分別位列第二和第八名；另外動力火車的《我很好騙》邀請到金獎演員助陣，並進行MV結局票選引起網友熱烈討論，這部影片更成為今年的熱門音樂影片榜第三名。
疫情下有更多觀眾在YouTube利用影片自我充實，「許伯&簡芝—倉鼠人」、「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」、「蒼藍鴿的醫學天地」和「柴鼠兄弟 ZRBros」知識型內容在「熱門創作者榜單」分別獲得第四、五、七和第十名，顯示許多觀眾對於動物知識、科普時事、醫療健康與投資理財方面資訊和概念的學習需求。
此外，個人特色鮮明的創作者也發展出更加分眾化的內容主題，像是「Ru儒哥」以趣味惡搞內容獲得第一名，以及有話直說的「館長惡名昭彰」更成為今年度唯一同時入榜「熱門創作者」、「快速竄升創作者」雙榜單的頻道。
YouTube豐富多元的內容也反映在「快速竄升創作者」榜單中，今年ACG內容和外籍創作者頻道的訂閱數快速成長。「Dinter」、「Gary蓋瑞」等四個電競遊戲頻道透過實況直播、留言等互動形式，促進觀眾即時參與，並營造出連結更加緊密的同好社群歸屬感；而隨著 2021 年台灣觀眾觀看動漫影片的時間相比去年同期大幅成長，創作者「孫沁岳」也以詳盡、有趣的動漫分析在榜上有名。來自日本的「阿部瑪利亞 Maria Abe」和美國籍的「莎白Elizabeth」在疫情下帶領觀眾線上體驗跨文化的生活和觀點，分居榜單第二、六位。
YouTube指出，今年在台灣的 YouTube 四大榜單，具體反映了台灣觀眾在嚴峻疫情下對於娛樂、學習、和帶有社群陪伴內容的需求轉變，同時也凸顯出 YouTube 全球平台上持續匯聚多種創新影音形態和主題，滿足台灣日益分眾化的影片需求。