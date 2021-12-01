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高嘉瑜充電意外發現偷拍照　千元「備份豆腐」忘上鎖漏餡

▲高嘉瑜借用林秉樞的iPhone充電器，意外從Qubii Duo備份豆腐中看到親密照片。（圖／取自《高嘉瑜》粉專、Qubii）
▲高嘉瑜借用林秉樞的iPhone充電器，意外從Qubii Duo備份豆腐中看到親密照片。（圖／取自《高嘉瑜》粉專、Qubii）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-01 10:48:01｜2021-12-01 10:59:09

民進黨立委高嘉瑜日前遭到男友林秉樞家暴，並傳出林男私下備份高嘉瑜部份資料，且握有兩人親密影片，直到高嘉瑜在飯店使用林的充電器才意外發現，讓網友敲碗哪款手機充電器這麼神，而林秉樞所使用的充電器兼隨身碟「Qubii備份豆腐」也意外爆紅。

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▲備份豆腐約是2.5公分方塊狀，接在iPhone充電器後使用。（圖／取自Qubii）
▲備份豆腐約是2.5公分方塊狀，接在iPhone充電器後使用。（圖／取自Qubii）

在事件爆發之前，Maktar推出的Qubii備份豆腐在台灣市場已小有名氣，全球賣出逾30萬顆，除了具有蘋果官方認證，也曾獲2021台灣精品獎。備份豆腐體積約是2.5公分方塊，插在iPhone充電器之後，再連結充電線，等於成為「中繼站」，在充電過程中多了備份功能。

備份豆腐最大特色便是無腦備份，每次接上手機充電時，就會同步備份手機內的資料至記憶卡中，像是照片、影片、手機聯絡人等，對於懶人或是長輩來說，幾乎沒有使用門檻，號稱是「阿嬤也會用」的備份神器，售價約落在千元出頭。

根據《鏡週刊》報導，林秉樞正是使用Qubii Duo備份豆腐，高嘉瑜在飯店時，曾借用林的充電器接上自己的iPhone，才意外發現其中的隨身碟，至少有4個女生名字命名的檔案夾，內容則是林拍攝的親密關係影片照片。

爆料指控林秉樞曾偷備份高嘉瑜的重要資料，林則否認「應該只是高嘉瑜借用他的手機充電器，有部分資料傳到他的手機。」讓人擔心是否只要誤用別人的備份豆腐頭，手機內的資料就會被抓取？

Maktar回覆《NOWnews今日新聞》表示，蘋果手機都有嚴格把關，並不是隨意插上任何一支手機就能抓取資料，未經綁定的手機不會擅自備份。初次使用必須先下載專屬App，且需使用者同意授權讀取，之後才能隨插即備份，

至於資料的保密性，Qubii備份豆腐就等同於一個隨身碟，在接上電腦後，或手機載有App就能讀取，不過Qubii Duo另有上鎖功能，可透過App將記憶卡上鎖，即使接上他人的備份豆腐充電，或是插上電腦，在未解鎖狀態下，皆無法讀取記憶卡內容。

▲Qubii DUO備份豆腐有上鎖功能，在未解鎖狀態下，透過手機、電腦都無法讀取記憶卡內容。（圖／取自Qubii）
▲Qubii DUO備份豆腐有上鎖功能，在未解鎖狀態下，透過手機、電腦都無法讀取記憶卡內容。（圖／取自Qubii）

 

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