高嘉瑜充電意外發現偷拍照　千元「備份豆腐」忘上鎖漏餡

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在事件爆發之前，Maktar推出的Qubii備份豆腐在台灣市場已小有名氣，全球賣出逾30萬顆，除了具有蘋果官方認證，也曾獲2021台灣精品獎。備份豆腐體積約是2.5公分方塊，插在iPhone充電器之後，再連結充電線，等於成為「中繼站」，在充電過程中多了備份功能。
備份豆腐最大特色便是無腦備份，每次接上手機充電時，就會同步備份手機內的資料至記憶卡中，像是照片、影片、手機聯絡人等，對於懶人或是長輩來說，幾乎沒有使用門檻，號稱是「阿嬤也會用」的備份神器，售價約落在千元出頭。
根據《鏡週刊》報導，林秉樞正是使用Qubii Duo備份豆腐，高嘉瑜在飯店時，曾借用林的充電器接上自己的iPhone，才意外發現其中的隨身碟，至少有4個女生名字命名的檔案夾，內容則是林拍攝的親密關係影片照片。
爆料指控林秉樞曾偷備份高嘉瑜的重要資料，林則否認「應該只是高嘉瑜借用他的手機充電器，有部分資料傳到他的手機。」讓人擔心是否只要誤用別人的備份豆腐頭，手機內的資料就會被抓取？
Maktar回覆《NOWnews今日新聞》表示，蘋果手機都有嚴格把關，並不是隨意插上任何一支手機就能抓取資料，未經綁定的手機不會擅自備份。初次使用必須先下載專屬App，且需使用者同意授權讀取，之後才能隨插即備份，
至於資料的保密性，Qubii備份豆腐就等同於一個隨身碟，在接上電腦後，或手機載有App就能讀取，不過Qubii Duo另有上鎖功能，可透過App將記憶卡上鎖，即使接上他人的備份豆腐充電，或是插上電腦，在未解鎖狀態下，皆無法讀取記憶卡內容。