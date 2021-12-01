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蔡明興確診14天後就出院　蔡明忠爆近況：很好百毒不侵　

▲針對富邦金控董事長蔡明興康復出院後的身體狀況，富邦集團董事長蔡明忠今（1）日出席富邦全球化講堂表示，他很好百毒不侵。（圖／記者顏真真攝）
▲針對富邦金控董事長蔡明興康復出院後的身體狀況，富邦集團董事長蔡明忠今（1）日出席富邦全球化講堂表示，他很好百毒不侵。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-12-01 10:57:41

富邦金控董事長蔡明興10月下旬在機場採檢確診，之後住進醫院治療，不過，住院14天後就康復出院，只是至今仍未公開露面。對此，蔡明興的哥哥、也是富邦集團董事長蔡明忠今（1）日出席活動被問到弟弟目前狀況，他直說「很好很好，很健康，百毒不侵。」

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今年10月19日市場盛傳當日新增境外確診者是國內1家金控集團的董事長，並揣測就是富邦金董事長蔡明興，但指揮中心當時以個案與疫調無關、資訊涉及個人隱私未正面回應。而當時富邦金也僅表示「董事長已返台，目前正依規定隔離中」。直到10月20日一早，富邦金才證實董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。同時，富邦金內部也公告董事長蔡明興10月18日至10月31日休假，這段時間由董事蔡明忠代理。

不過，富邦金在11月1日指稱蔡明興目前健康恢復情形良好，但遵醫囑需多休息，因此自11月1日起再請假1周，加上由蔡明忠代理富邦金董事長職務，也引發違反「產金分離」的質疑，因此，這次代理人也改由台北富邦銀行董事長陳聖德代理富邦金董事長。

由於蔡明興要再休息1周，市場也關切他身體狀況，富邦金11月3日表示董事長蔡明興健康恢復情形良好，並已11月2日已解除隔離出院，返家進行自主健康管理。

由於蔡明興從確診到康復出院只有14天，也令人好奇他的目前的身體狀況。對此，富邦集團董事長蔡明忠今日出席富邦全球化講堂受訪時表示，「他很好很好，很健康，百毒不侵」。

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