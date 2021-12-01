萊劑具「長期微量慢毒性」　豬隻獸醫：導致動物心臟病

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程嘉華表示萊劑是農委會公告的「動物用禁藥」，而萊劑的原廠標籤警語，明確記載心血管疾病患者應特別注意避免接觸或曝露在此成份之下。另外2020年美國動物法律保護基金會（ALDF）聲明指出，萊克多巴胺會導致動物出現震顫、蹄退化和破壞以及心臟病，甚至對牛、豬和火雞具有類似搖頭丸和安非他命的影響。
程嘉華表示，如果政府覺得萊豬開放是「多一種選擇」，那請政府官員公開支持萊豬並鼓勵吃萊豬，如果萊豬是不好的選擇，甚至不能明確標示含萊，讓消費者是「無法選擇的選擇」的話，國民應該拒絕開放邊境，阻絕萊豬入關。
高醫大博士王文心表示，對於食品安全的要求並非只在意它對健康的急毒性而已，更在乎長期微量的慢毒性。對豬或牛使用萊劑並非為了動物的福祉，也不是為了增加肉類的營養成分，更不是為了人類的健康，萊劑對人類對動物有害無益，消費者不應冒健康風險。
王文心表示，人類以畜養經濟動物為食用目的，但應有動物福利人道的心。拒絕萊劑是依據科學實證並反映出當代的公民意見，並形成公眾壓力，反萊豬公投正表示我們與世界進步的價值同在。
發言人李建誠表示，民調顯示民眾最同意反萊豬的理由在於豬肉是台灣最主要食用的肉品，豬肉製品與台灣人日常飲食息息相關，因此不應容許萊劑的殘留。公民投票的結果將小市民的心聲反映給政府官員明白，「食品健康是基本人權」，糧食的主權在人民的手上，不容公僕任意利益交換的。