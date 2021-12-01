拳頭硬了！《華燈》大咖竟然全員渣男　粉絲看到想打人

由林心如、楊謹華領銜主演的電視劇《華燈初上》，第一部8集全播出後，獲得熱烈迴響，尤其是劇裡眾星雲集，讓人目不暇給，每個角色都是資深演員，影迷一邊猜測誰是殺人兇手，一邊對劇裡流連酒店的眾男演員們品頭論足，直呼「怎麼每個大咖都是渣男」，尤其是李李仁飾演的黑道大哥，蹂躪劉品言後還把對方丟棄在路邊，讓觀眾看到氣噗噗。





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▲李李仁（右）在《華燈初上》飾演的彪歌，讓人不寒而慄。（圖／翻攝《華燈初上》FB）

▲李李仁（右）強抱劉品言，還把冰塊丟到她胸口裡，非常不尊重女性。（圖／翻攝Ｎetflix）

林心如在圈內人緣好，好友們參演前沒過問角色，就答應參演力挺，客串戲分不多的李李仁，飾演臉上有刀疤的黑道大哥「彪哥」，邊嚼檳榔彬說髒話，還把冰塊倒在「花子」劉品言胸口，被林心如阻止後，事後將劉強擄上車，撕破女方衣服凌辱，再狠心推下車，讓網友看到入戲氣罵渣男。





而鳳小岳飾演的風流多情才子「江瀚」，周旋在酒店「光」裡的兩大媽媽桑羅雨儂（林心如 飾）、蘇慶儀（楊謹華 飾）之間，狠心甩了羅雨儂之後，轉頭又跟楊謹華忘情激吻，厭倦後又攤手說「若要天長地久我會選羅雨儂」，大膽劈腿行為被稱「天下第一渣」。





▲鳳小岳飾演的風流才子，周旋於林心如與楊謹華之間。（圖／翻攝《華燈初上》FB）

王柏傑則演出擅長甜言蜜語的牛郎店公關，靠著勸酒與撫慰心靈，誘惑「百合」謝欣穎藏毒，再到酒店交易，是個十足的壞男人！不過穿著一身花襯衫，領口大開，鈕扣只能扣2顆，營造風流倜儻形象，讓觀眾恨得牙癢癢之際，也不得不佩服說真的帥，「當牛郎一定是紅牌」！





與林心如交情超好的鄭元暢，劇中飾演其前夫，辜負林心如還害她入獄坐牢，還逍遙法外毫無羞愧，是他難得挑戰的渣男個性，鄭元暢認為「可惡之人必有可憐之處」，企圖讓角色立體化，而不是單純演個壞人。他使壞的眼神反差，讓觀眾不敢相信地說：「這真的是我認識的江直樹嗎？」演技進步許多。





▲鄭元暢難得飾演渣男，讓人恨得牙癢癢。（圖／翻攝《華燈初上》網路照）

而第一個定下角色的張軒睿，飾演個性單純的大學生，對蘇慶儀一見鍾情，看見她跟別男人耳鬢廝磨，氣憤不已，開始跟蹤、偷拍她的一舉一動，恐怖情人行為也讓人心生恐懼。唯一不讓網友討厭的，大概是反串扮演媽媽桑的吳慷仁，男扮女裝濃妝豔抹，反差超級大，網友認為他比女人還要撫媚，非常妖豔，「比女人還要女人」。



