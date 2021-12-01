拘提高嘉瑜恐怖男友　檢下令不得外洩數位檔內容

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴的消息昨傳開後，高嘉瑜在律師陪同下向警方提出傷害告訴，新北地檢署也主動剪報分案，檢警今（1）日凌晨至板橋馥都飯店拘提林秉樞到案，搜索時在房內驚見另一名女子，經查詢身分，確認與案情無關，並未將女子帶回。對於查扣的手機、隨身碟物品，新北地檢署下令不得外洩。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-01 11:03:42｜2021-12-01 11:23:50
新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾表示，昨晚因狀況不清楚明朗，檢察官緊急聯繫高姓被害人前來製作筆錄，訊後認為，林男涉有傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪，且犯罪嫌疑重大，有搜索必要，深夜22時許向法院聲請搜索票獲准，另考量林男居無定所，有事實足認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞而簽發拘票。
由於家暴新聞版面昨天被大幅度報導，檢警為避免證據滅失及被告逃亡，今天凌晨1時50分持搜索票及拘票在板橋馥都飯店將林男拘提到案，並在飯店及林男板橋區民族路的住處扣得手機、iPad、備份豆腐隨身碟（Qubii）、錄音筆等物品。
據了解，警方前往飯店拘提林秉樞時，林秉樞一開始的態度是厲聲質問憑什麼盤查他，還嗆說和律師呂秋遠很熟，直到警方出示拘票與搜索票後，他的態度才軟化說「我就是本人」，並詢問「我都配合，可不可以不要上銬？」警方帶同林男回房間，在房內發現另一名女子，經查詢身分確認該女與偵辦案件無關，所以並未帶回訊問，至於林秉樞目前仍在板橋分局製作筆錄中。
針對扣案物保存、勘驗內容，新北檢表示，檢警會以密件方式彌封處理，並已指示除承辦人外，不得向任何人洩漏，以維護被害人隱私及避免造成被害人二度傷害。