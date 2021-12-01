棒球／潘忠韋抗癌成功復出轉播台　首戰獻給徐總有原因

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喇叭說：「一開始覺得很擔心，2年沒有回到比賽的場地，包括早上起來的準備、做功課，覺得很生疏，但隨著跟著球員的聊天，隨著比賽開始之後，一個一個感覺慢慢找回來，後面變的很開心，也熟悉的跟徐展元主播搭配，自己也在轉播過程中慢慢找回屬於自己轉播的節奏，另外因為又是在徐生明少棒賽，對我來說意義很不同。」
他表示，昨天到頂庄球場，是希望能有多一點訊息，因為他這2年其實都是在當球迷，放的很輕鬆，昨天到現場做一些紀錄，今天都用得上，做功課的過程，讓他有一點自信，面對今天的轉播。
喇叭今天一到球場，就有不少老朋友和他招呼，關心他的近況。潘忠韋說：「開車的時候感覺就很感動，其實平常開車到球場時會放一些想要聽的音樂，開始放那些音樂的時候，那種熟悉的感覺又回來了，車停下來之後，走進來的每一個場景，每一個畫面，我都覺得走了好久才走到，感覺很不一樣。」
雖然很快的進入「球評模式」，但他也坦言，「今天到比賽後段的時候，真的感覺比較疲累，明年要正常的播球，自己的身體還是要提升一下。」但經過這個經驗，讓他比較有信心。潘忠韋還開玩笑，「這2年心肺功能有進步，所以到現在還能講話。」
他說：「播完當下的心得是有一點不真實，因為從一開始想像，到今天播球的過程，再到結束，覺得好像很快，心情有點激動，不過今天還沒過，不知道今天身體的強度拉到這個程度後，等一下放鬆，身體想要告訴我什麼？」
潘忠韋希望明年能正式復出，能跟上球季的腳步，但一切還是要非常謹慎、非常的小心，他也特別感覺所有朋友、球迷，這段時間為他鼓勵，給他加油，他才能走到這個時候。