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棒球／潘忠韋抗癌成功復出轉播台　首戰獻給徐總有原因

▲潘忠韋復出擔任球評，與熱血主播徐展元再度搭檔。（徐生明棒球發展協會提供）
▲潘忠韋復出擔任球評，與熱血主播徐展元再度搭檔。（徐生明棒球發展協會提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-12-01 11:14:40

2年前，球評「喇叭」潘忠韋播完第7屆徐生明國際少棒賽冠軍戰後，發現罹患急性白血病，經過不斷的治療、2次幹細胞移植，終於抗癌成功，重返播報台，並在季軍及冠軍戰搭配主播徐展元，成功的復出，對於這一切，潘忠韋說：「播完當下的心得是感覺很不真實。」

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潘忠韋昨天就前往鳳山頂庄球場看比賽，一方面尋找感覺，一方面為今天的講評做準備。雖然並沒有因為緊張而睡不著，但對於今天的復出，還是有些擔心。

喇叭說：「一開始覺得很擔心，2年沒有回到比賽的場地，包括早上起來的準備、做功課，覺得很生疏，但隨著跟著球員的聊天，隨著比賽開始之後，一個一個感覺慢慢找回來，後面變的很開心，也熟悉的跟徐展元主播搭配，自己也在轉播過程中慢慢找回屬於自己轉播的節奏，另外因為又是在徐生明少棒賽，對我來說意義很不同。」

他表示，昨天到頂庄球場，是希望能有多一點訊息，因為他這2年其實都是在當球迷，放的很輕鬆，昨天到現場做一些紀錄，今天都用得上，做功課的過程，讓他有一點自信，面對今天的轉播。

喇叭今天一到球場，就有不少老朋友和他招呼，關心他的近況。潘忠韋說：「開車的時候感覺就很感動，其實平常開車到球場時會放一些想要聽的音樂，開始放那些音樂的時候，那種熟悉的感覺又回來了，車停下來之後，走進來的每一個場景，每一個畫面，我都覺得走了好久才走到，感覺很不一樣。」

雖然很快的進入「球評模式」，但他也坦言，「今天到比賽後段的時候，真的感覺比較疲累，明年要正常的播球，自己的身體還是要提升一下。」但經過這個經驗，讓他比較有信心。潘忠韋還開玩笑，「這2年心肺功能有進步，所以到現在還能講話。」

他說：「播完當下的心得是有一點不真實，因為從一開始想像，到今天播球的過程，再到結束，覺得好像很快，心情有點激動，不過今天還沒過，不知道今天身體的強度拉到這個程度後，等一下放鬆，身體想要告訴我什麼？」

潘忠韋希望明年能正式復出，能跟上球季的腳步，但一切還是要非常謹慎、非常的小心，他也特別感覺所有朋友、球迷，這段時間為他鼓勵，給他加油，他才能走到這個時候。

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