童星狂拍120部電影撈金 大老闆嘆：賺錢速度贏不過她
香港電影《殺出個黃昏》由香港影帝林家棟監製及編劇，新銳導演高子彬執導，集合香港兩大經典演員謝賢與馮寶寶，再加上實力派的林雪和新人鍾雪瑩共同演出。演過各種角色的馮寶寶，演技出色，目前已定居馬來西亞，但一聽到可以和謝賢再度合作，立刻飛到香港演出專門收集情報的女殺手，她表示60年前就在電影中扮演謝賢的小孩，「他還沒抱謝霆鋒就先抱我啊！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-01 11:08:40｜2021-12-01 11:09:39
馮寶寶二歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身份拍攝了120部電影，不但演技出色，扮相男女皆宜，紅極一時，甚至出現多部以童星為主角的作品，創下華人電影史中，童星演出電影數量最高的紀錄，當時有大老闆表示自己賺錢的速度都贏不過馮寶寶。她也曾在1980年代來台灣發展，拍攝《楊貴妃》、《西施》等多部歷史古裝劇，清麗的古裝扮相和隨和的作風，在台灣圈了不少粉絲。之後她再度把工作重心移回香港，接連演出票房喜劇《92黑玫瑰對黑玫鬼》和愛情悲劇《新不了情》，都獲得香港金像獎最佳女配角的肯定，戲路寬廣，演技精湛。
而馮寶寶近年已定居馬來西亞，淡出電影圈，但《殺出個黃昏》監製林家棟特別飛了一趟馬來西亞，親自邀請她回港演出，這份誠意讓馮寶寶很感動，但她表示最主要仍是因為可以再度與謝賢合作，「1960年我和四哥（謝賢）拍攝電影《連理枝》，我5歲演她的女兒，他還沒有抱謝霆鋒，就已經先抱我啦！所以到現在我都叫他四哥爹地。」馮寶寶表示以往演戲時，不會隨便和其他男演員一起吃便當，以免流言不斷，但這回她都主動找謝賢一起吃飯，「陪他聊聊天，一定不會有緋聞，四哥還會讚我乖。」她接著說：「四哥目前狀態還是那麼好，背那麼挺，更不會有個肚腩，還是男主角的狀態，真的很尊重自己的工作。」