挺台加入TPP！安倍晉三：台灣在國際隱忍負重50年
國策研究院今（1）日舉辦影響力論壇，邀請日本前內閣總理大臣安倍晉三進行視訊演講。安倍演講首先針對日本與台灣所處的環境發表看法；接著就日本該如何敦促中國自我節制的行動做説明；安倍也提及日本為達成上述目的採取的措施；最後他以希望能為下一代建構美麗的台灣，做為演講的總結。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-01 11:13:30
安倍說，日本與台灣未來面對的環境，將充滿緊張與挑戰，因此在自由開放的民主架構下，2國應該緊密結合在一起。在相同的思維下，在經貿、安全保障及外交領域，日本多方努力嘗試擴大自己的戰略空間，又根據相同的思考模式，他個人支持台灣加入TPP。
安倍說，遵守法規，維護國際秩序並強化相關的機能，他認為TPP扮演的角色相當重要，而且台灣具備加入TPP的充分條件。另外，在醫療、衛生保健、氣候變遷，或是在航空、通訊、刑事犯罪預防等領域，對所有的人而言，都是攸關生死，重大關心的議題。話雖如此，但在國際角力場域的背後，對於上述問題的發言權，台灣幾乎都不被承認。
安倍說，今年2021年，台灣面臨這樣的狀況剛好滿50年。各位台灣朋友，在過去半世紀的漫長歲月中，隱忍負重，堅忍不拔的撐過來了。以觀察員身分參與WHO等國際組織，以及其他可能的領域上，都應該讓台灣擁有恰如其份的發言權。個人基於上述考量，為敦促其能實現，將竭盡所能協助台灣。當然，也必需取得美國及歐洲各國的協助與支持才行。