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臨床症狀不明顯 確診不易，還可能誤診
根據健保資料庫統計顯示，國內接受治療的TSC患者接近七百人，台大醫院基因醫學部主治醫師、基因體暨蛋白體醫學研究所副教授陳沛隆表示，這些數字遠低於實際情況，目前應該約有四分之三的患者因為臨床表現不明顯，或居住於就醫不方便之偏遠地區，導致遲遲無法確診，甚至遭受不必要的治療，有很高機率在不知情的情況下將疾病遺傳給下一代。
其中，患者張小姐就是典型個案，張小姐臉上雖出現白斑，但因症狀較輕微並未被確診，也結婚生育。二十幾年前腎臟出現許多結節且大出血，被誤判為惡性腫瘤，因此腎臟被切除影響終生。
▲台大醫院基因醫學部主治醫師、基因體暨蛋白體醫學研究所副教授陳沛隆
整合性門診提升診出率 助病人擬定最佳治療策略
TSC病徵遍佈全身，但過去受限於各醫師專科範圍，容易延誤診斷。台大醫院婦產部謝豐舟教授除進行TSC診治之外，也大力推動整合性門診。在經過多方多年的努力之下，台大醫院於2010年成立完整TSC整合性門診，只要一次門診，就可看完所有相關科別，包括皮膚科、腎臟科、泌尿科、胸腔科等，而各專科醫師也會定期開會討論案例，協助病人擬定最佳治療策略。
在結節硬化症協會持續努力及眾多醫師支持下，目前北中南等區均設有整合性門診，北部為台大醫院；中部為中山醫學大學附設醫院；南部則在高雄長庚，提供便捷且完整的就醫環境。
年輕病友將疾病藝術化 「躲不過那就直球對決」
社團法人台灣結節硬化症協會除了推動全台整合性門診、協助病友就醫諮詢，也積極鼓勵病友「從疾病轉身」，當疾病已成為無法擺脫的命運，積極配合治療之餘，轉換面對疾病的心態也很重要。
18歲病友石家樺自小確診，抗病路上依然樂觀、積極，將癲癇發作時的感受幻化成畫作，以點線面圖形將疾病藝術化。
病友故事集結成書 協會助病友在各舞台發光發熱
除此之外，社團法人台灣結節硬化症協會榮譽理事長李正德，不僅奔走於兩岸三地進行TSC宣導衛教，也持續訓練籌組TSC病友療癒樂團，讓病友互相交流，以正向心態面對疾病。
另外，李正德理事長繼2017年出版第一本TSC病友故事電影書，也在今年再度出版故事叢書第二輯，讓病友從音樂舞台到故事講台持續發光發熱，從音樂中找到生命樂趣，從舞台上找到自信與價值，期將病友與其家人奮鬥的經歷分享出去，鼓舞更多正面對人生低潮的朋友。
▲社團法人台灣結節硬化症協會榮譽理事長李正德
資料來源：健康醫療網 「他人無法承受之重」 結節硬化症病友以故事暖化寒冬
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