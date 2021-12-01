重申台灣有事、日本有事！安倍晉三籲助台灣參與國際組織

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安倍表示，對未來新世代而言，往後30年，對世界史而言，都將是最重要及充滿危機的時代。面對中國的行動，大家將面臨其在技術上，更加高度化及複雜的環境，這會更難分辨，平時與戰時的界線何在？
安倍強調，危機場域已經擴大到太空及網路空間，大家所擁有的社會基礎建設，必需思考隨時會曝露在風險中，並思考該如何加強防護的問題。
安倍説，台灣周邊面臨的挑戰，這與尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等日本的領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣。必須超前部署，防範中國從空中、海上、海底不斷進行各種軍事挑釁。
安倍表示，有關台灣該採取什麼政策因應，他個人實在無權置喙。但是，他僅就一點來加以闡述。那就是要高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，讓世界上所有的人都能清楚看到，我們有必要讓這面旗幟飄盪並發揚光大。日本與台灣，必須共同努力。
安倍說，他在擔任首相，每次與中國國家主席習近平見面時，都會提到不要誤判日本防衛釣魚台的決心和意志。每次都會將日本的意思，明確的向中國傳達。尖閣諸島（釣魚台）先島群島、與那國島等離島，離台灣不過100公里左右而已。對台灣的武力侵犯，無論在地理上或空間上，對日本國土都是重大的危險，日本無法容許該事態的發生。
安倍重申，「台灣有事」，等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平絕對不能誤判。
安倍也說，台灣的民主化運動，已經過25年了。剛好是人，從嬰幼兒長大成人的年紀。世界有必要認識及知道，台灣已經成為成熟民主國家的這一件事。在台灣落地生根的民主體制，在未來的25年，當今天出生的嬰幼兒變成大人時，如果台灣的民主可以變得更茁壯，變得更堅實穩固，這不是一件很美好的事情嗎？
安倍說，朝此一方向共同努力，包括日本在內，是所有尊重自由、人權及民主法治國家，以及國際社會的共同責任。首先，對於參加WHO等國際組織，以及提升台灣的國際地位，一步一步來落實，大家必須共同來協助台灣。
安倍最後說，更強大的台灣，成長茁壯的台灣，保障自由及人權的台灣，也符合日本的利益。當然，這也符合全世界的利益。