高嘉瑜首度露面　哽咽說「人性最黑暗、恐怖一面」

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高嘉瑜說，有人說她身為立委有權勢還被脅迫，身為女性面對另一半脅迫的時候，內心百感交集。她第一時間覺得非常丟臉，身為公眾人物遇到這件事情可能也不知道該處理，她也沒讓家人知道。不過感覺老天也在幫她，壞事做盡自然會有天理循環，而媒體報導後她才知道林有這麼多事，覺得識人不明「自己很蠢」。
高嘉瑜表示，昨天她去提告傷害，但林秉樞手機內有他們之間不雅片與影片，有請律師要求林秉樞交出檔案，但都沒有回應，因此加告妨害自由與妨害電腦使用。面對這件事她選擇站出來，讓更多女性知道會有很多人支持，只要大家都知道就不是問題，會有很多人給予力量。
「在跟時間賽跑」律師李永裕說，平常看委員在節目上侃侃而談、暢所欲言，但事情發生後委員內心天人交，但委員得知有其他被害人時決定站出來提告傷害。另外相關敏感內容的檔案，也儘速請求做查扣，因此加害人已拘提到案，今也會提送相關證據給新北地檢署做參考。
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