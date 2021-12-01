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高嘉瑜首度露面　哽咽說「人性最黑暗、恐怖一面」

▲民進黨立委高嘉瑜今哽咽指出，這段時間看見「人性最黑暗、最恐怖一面」。（圖／記者陳明安攝，2021.12.1）
▲民進黨立委高嘉瑜今哽咽指出，這段時間看見「人性最黑暗、最恐怖一面」。（圖／記者陳明安攝，2021.12.1）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-01 11:29:51

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞在飯店內施暴、限制行動，事件遭週刊報導後，高嘉瑜神隱1天並於今（1）日首度露面說明。高嘉瑜哽咽的指出，先跟大家說對不起讓大家擔心，這段時間看見「人性最黑暗最恐怖一面」，第一時間自己非常驚慌失措，也感謝很多人幫忙。

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據了解，高嘉瑜在11月11日與林秉樞入住板橋縣民大道的飯店，疑似因為林秉樞看到高嘉瑜與前男友聯絡，發生口角後林對方出手毆打高嘉瑜，事後還疑似限制高嘉瑜的行動。高嘉瑜昨正式向警方提告，警方也把林秉樞拘提到案，高嘉瑜今早與律師共同召開記者會對外說明。

高嘉瑜說，有人說她身為立委有權勢還被脅迫，身為女性面對另一半脅迫的時候，內心百感交集。她第一時間覺得非常丟臉，身為公眾人物遇到這件事情可能也不知道該處理，她也沒讓家人知道。不過感覺老天也在幫她，壞事做盡自然會有天理循環，而媒體報導後她才知道林有這麼多事，覺得識人不明「自己很蠢」。

高嘉瑜表示，昨天她去提告傷害，但林秉樞手機內有他們之間不雅片與影片，有請律師要求林秉樞交出檔案，但都沒有回應，因此加告妨害自由與妨害電腦使用。面對這件事她選擇站出來，讓更多女性知道會有很多人支持，只要大家都知道就不是問題，會有很多人給予力量。

「在跟時間賽跑」律師李永裕說，平常看委員在節目上侃侃而談、暢所欲言，但事情發生後委員內心天人交，但委員得知有其他被害人時決定站出來提告傷害。另外相關敏感內容的檔案，也儘速請求做查扣，因此加害人已拘提到案，今也會提送相關證據給新北地檢署做參考。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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