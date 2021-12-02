到超商挑聖誕禮物　漫威、迪士尼公主與反派烏蘇拉公仔夯

邁入12月，又到了歲末年終聚會特別多的月份，聖誕節怎麼能不玩玩交換禮物！為了搶攻交換禮物及派對聚會商機，業者紛紛祭出相關適合「送禮」的商品，從米奇聯名經典鍋具，到蠟筆小新夜燈、HELLO KITTY電烤箱等應有盡有，希望能夠讓民眾換禮不踩雷，也順便衝刺年末的業績。統一超商7-ELEVEN全店自12月1日起，祭出「法國LE CREUSET米奇系列精品集點送」，推出米奇可愛造型的迷你圓烤盅以及迷你醬料碟組，不僅可成為歲末交換禮物，也能當成派對餐桌上的繽紛裝飾。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲7-ELEVEN全店自12月1日起，祭出「法國LE CREUSET米奇系列精品集點送」，推出米奇造型迷你醬料碟組。（圖／記者劉雅文拍攝）▲7-ELEVEN全店自12月1日起，祭出「法國LE CREUSET米奇系列精品集點送」，推出米奇造型迷你圓烤盅。（圖／記者劉雅文拍攝）另外作為交換禮物，業者也觀察到相關卡通、動漫聯名商品特別熱門，因此這次還推出包括蠟筆小新小夜燈、HELLO KITTY保溫杯、保溫罐、電烤箱、迪士尼系列生活用品等。▲7-ELEVEN出多款實用又可愛的肖像小物商品，包括蠟筆小新小夜燈。（圖／記者劉雅文拍攝）▲7-ELEVEN出多款實用又可愛的肖像小物商品，包括HELLO KITTY保溫杯、保溫罐、電烤箱等。（圖／記者劉雅文拍攝）▲7-ELEVEN出多款實用又可愛的肖像小物商品，包括HELLO KITTY保溫杯、保溫罐、電烤箱等。（圖／記者劉雅文拍攝）其中還有適合收藏的經典漫威系列公仔，每個990元，將從2021/12/1起到12/28開放民眾預購，另外還有經典迪士尼故事書系列場景公仔，不論是美人魚還是反派角色烏蘇拉，都能開放民眾門市預購、取貨，但數量有限還得手刀下訂。▲7-ELEVEN推出經典漫威系列公仔，每個990元。（圖／記者劉雅文拍攝）▲7-ELEVEN推出經典迪士尼故事書系列場景公仔，不論是美人魚還是反派角色烏蘇拉。（圖／記者劉雅文拍攝）▲7-ELEVEN推出經典迪士尼故事書系列場景公仔，不論是美人魚還是反派角色烏蘇拉。（圖／記者劉雅文拍攝）除此之外，還有小朋友也喜歡的天竺鼠車車紓壓公仔、皮卡丘造型積木列車，以及BT21超級巨星公仔等，品項充足希望民眾準備歲末交換禮物免奔波，直接一站備足！▲7-ELEVEN推出皮卡丘造型積木列車。（圖／記者劉雅文拍攝）▲7-ELEVEN推出BT21超級巨星公仔。（圖／記者劉雅文拍攝）高嘉瑜充電意外發現偷拍照 千元「備份豆腐」忘上鎖漏餡10元白兔暖暖包回不去了？ 3元廉價暖包熱不久照樣賣翻天冷吃補也要看體質！胡亂吃這些東西小心「大血崩」