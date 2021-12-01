林秉樞偷拍！高嘉瑜「認了有私密影片」：其他女性也受害
「港湖女神」立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，她今天上午勇敢站出來，對外說明，過程時多次哽咽，難過表示事發後，才知道林秉樞有多次家暴歷史，坦言「我自己識人不明，真的是非常抱歉，真的很蠢。」針對私密影片部分，高嘉瑜也首度證實，自己還發現還有很多其他女性的影片，不知道那些女性自己知不知道，希望自己是最後一個受害者。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 11:38:21｜2021-12-01 12:02:02
高嘉瑜坦言，自己與林秉樞之間確實有私密照片跟影片，林秉樞也曾拿來威脅自己還有過去的女友，甚至還有「不特定女性的照片、影片非常的多」，這些女性他們可能自己也不知道，所以受害者可能不是只有自己，但是「希望今天之後我是最後一個受害者。」
高嘉瑜表示，她也特別請律師要求林秉樞把資料、影片交出來，但林秉樞沒有回應，所以去警察局提告傷害、加重提告妨害自由、電腦使用等。
面對自己沒有第一時間站出來提告，高嘉瑜也相當懊悔，並表示，面對這種事情，多數人的選擇不管是什麼，就是要勇敢面對、站出來，藉由自己的事件，希望讓更多的女性知道，會有很多人支持你，不用自己去面對、承擔，「一旦大家都知道，這些都不是問題，會有很多人了解你、關心你，給你力量。」
高嘉瑜也透露，會有不雅影片是因為林秉樞會「偷拍」、偷錄，林秉樞隨身攜帶身上有錄音筆，隨時會側錄，甚至是和其他政治人物對話也全都錄，定期整理這些錄音。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110